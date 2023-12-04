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Gorovic
Epic Games анонсировала новые игровые режимы в Fortnite
Масштабный ивент "Большой взрыв" в игре Fortnite раскрыл два новых режима - Rocket Racing и Fortnite Festival.

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Недавно Epic Games провели масштабный ивент "Большой взрыв" в игре Fortnite. Данное мероприятие ознаменовало начало новой эры для многопользовательской онлайн-игры Fortnite. Epic Games анонсировали несколько новых функций и режимов игры, которые станут доступны игрокам в ближайшее время. Одним из главных анонсов стало появление режима игры “LEGO Fortnite”, который позволит игрокам строить и разрушать объекты в стиле конструктора LEGO. Также были представлены два новых режима игры: "Rocket Racing" и "Fortnite Festival". Epic Games обещают, что эти новые режимы игры будут интересными и захватывающими для игроков.

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Ивент в Fortnite начался с появления огромного метеорита, который врезался в карту и затем игроков затянуло в портал, который пронес их через альтернативные вселенные. Эти вселенные представлены в виде новых игровых режимов, которые будут доступны с 8 декабря 2023 года.


LEGO Fortnite

Первый режим, LEGO Fortnite, представляет собой полноценный “выживач” в стиле LEGO, с разнообразными биомами и механиками игры, связанными со сбором элементов конструктора. 


Rocket Racing

Второй режим, Rocket Racing, является аркадной гонкой от студии, которая известна своей игрой Rocket League. Детали этого режима будут раскрыты на церемонии The Game Awards в ночь на 8 декабря.


Fortnite Festival

Еще один режим Fortnite Festival, является ритм-игрой от создателей Guitar Hero и Rock Band. Этот режим был представлен на виртуальном концерте Эминема, где цифровой аватар рэпера исполнял его популярные композиции. Релиз этого режима состоится 9 декабря 2023 года.

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Также в новом сезоне Fortnite добавлено еще несколько интересных нововведений. Теперь в королевской битве доступны новые персонажи, такие как Солид Снейк из серии игр Metal Gear Solid и Питер Гриффин. Также появилась возможность модифицировать оружие и использовать новые механики, такие как возможность забираться на стены зданий. Кроме того, появился бронированный поезд, который перемещается по карте и может быть использован игроками для улучшения перемещения.

#epic games #fortnite
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