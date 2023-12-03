Автомобиль обеспечивает на 30 процентов меньший запас хода, чем ожидалось, зато стоить будет на 30% больше

Клиенты, которые 4 года назад оформили предварительный заказ на автомобиль Илона Маска разочарованы, так как Cybertruck сильно отличается от того, что они ожидали получить и что было заявлено в предзаказе.

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Когда Cybertruck был впервые анонсирован в 2019 году, Маск сказал, что он будет иметь запас хода до 500 миль (800 км) и стартовую цену в 40 000 долларов, что являлось на тот момент большим преимуществом перед конкурентами.

Вместо этого базовая модель Cybertruck имеет половину обещанного запаса хода - 250 миль, и ее цена начинается от $60 990, что на $20 000 больше, чем ожидалось. Версия с запасом хода в 340 миль предлагается за 79 990 долларов, что значительно меньше (на 30%), чем оговаривалось в предварительном заказе, а стоит почти вдвое дороже.



Однако покупатели могут приобрести за дополнительные 16 000 долларов расширитель запаса хода, который по своим габаритам займет около трети багажника. Есть и третий вариант "Cyberbeast" за 100 000 долларов, с запасом хода около 450 миль.

Предзаказы можно вернуть, и похоже, что многие покупатели планируют воспользоваться этой возможностью. На форуме Cybertruck Reddit, всего за несколько дней разрослась ветка, на которой появились нелестные отзывы разочарованных покупателей о ситуации.



За все время существования Tesla, как крупного автомобильного бренда, это первый случай, когда характеристики и цена поставляемого автомобиля кардинально отличаются от тех, что были заявлены первоначально в период предзаказов.

Тем не менее, Cybertruck соответствует некоторым обещанным Маском характеристикам или, по крайней мере, достаточно близок к ним. Например, как и было обещано, время разгона до 100 км/ч составит 2,6 секунды; правда, не на базовых комплектациях. Чтобы продемонстрировать эту возможность, Tesla устроила «гонку» между Cybertruck и Porsche 911 во время презентации. Но, как отметили автомобильные журналисты, гонка была нечестной, так как электродвигатели разгоняют автомобили быстрее, чем двигатели внутреннего сгорания. Кроме того, Cybertruck участвовал в гонках с базовой комплектацией Porsche 911, время разгона которой до 100 км/ч составляет около четырех секунд. По словам Теслы, базовая комплектация Cybertruck имеет время разгона от 0 до 60, равное 6,5 секунды.

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Отметим, что каждый автомобиль, выпущенный компанией Tesla, всегда предназначался для кого-то. Model S и Model X были предназначены для обеспеченных людей, которые хотели стать первыми последователями эры электромобилей, либо из-за превосходных характеристик, либо из-за экологических преимуществ, либо из-за удобства домашней зарядки. Cybertruck также обладает превосходными характеристиками и экологичностью.