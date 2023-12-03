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Gorovic
Мир близок к тому, чтобы получить первый грузовой корабль почти без выброса CO2
Грузовое судно, которое практически не загрязняет окружающую среду, может отправиться в плавание в 2026 году.

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Первое в мире грузовое судно, которое практически не загрязняет окружающую среду, отправится в плавание в 2026 году, по словам одной из компаний, стоящих за проектом.

Норвежская компания Yara по производству удобрений планируют построить судно Yara Eyde, которое будет использовать чистый аммиак, а не ископаемое топливо (нефть, каменный уголь и т.д.), что позволит уменьшить выброс углекислого газа (CO2) на 95%, по сравнению с обычным судном, работающем на ископаемом топливе, сообщили представители компании.

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"Сейчас настало время отойти от разговоров и обещаний о том, что мы собираемся делать в 2040 и 2050 годах, по-настоящему использовать доступные сегодня технологии и доказать, что они работают", — сказал президент и исполнительный директор фирмы Свейн Торе Холзетер.

По данным Международной морской организации, на долю судоходства приходится около 3 % глобальных ежегодных выбросов CO2 и других парниковых газов.

Компания Yara решила объединить усилия со своей дочерней компанией Yara Clean Ammonia и норвежской компанией North Sea Container Line для разработки судна, которое будет перевозить товары между Норвегией и Германией, и при этом выбросы CO2 будут сведены к небывалому до этого времени минимуму.

Сокращение выбросов

При производстве аммиака обычно используется большое количество ископаемого топлива, такого как уголь и природный газ, и соответственно выбрасывается огромное количество CO2.

По данным Международного энергетического агентства, в процессе производства аммиака выделяется почти в два раза больше CO2, чем при производстве сырой стали, и в четыре раза больше, чем при производстве цемента.

Однако Yara Clean Ammonia планирует поставлять для судна Yara Eyde смесь "голубого" и "зеленого" аммиака. При производстве "голубого" аммиака выбросы CO2 улавливаются и остаются под землей, а "зеленый" аммиак производится с использованием возобновляемой электроэнергии.

Биодизель, который понадобится для запуска двигателя судна, прежде чем он перейдет на сжигание аммиака, обеспечит 5% энергетической потребности судна. Он будет нейтральным с точки зрения выбросов углекислого газа, сказал представитель компании, объяснив, что при его производстве будет поглощаться столько же CO2, сколько выделяется при сжигании топлива.

Однако ранее ученые обнаружили, что биотопливо, одним из примеров которого является биодизель, не всегда является нейтральным. Например, различные этапы производства биотоплива могут приводить к выбросу CO2.

По словам Фаига Аббасова, директора по судоходству брюссельской некоммерческой организации Transport & Environment, у "зеленого" аммиака есть свои недостатки. При его сгорании на борту судна образуется закись азота, которая является вторым по силе парниковым газом, сказал он.

Однако представитель компании Yara Clean Ammonia заявил, что в двигатель судна будет установлен катализатор для поглощения выбросов оксида азота, отметив при этом, что разработка двигателя еще находится на относительно ранней стадии.

Известно, что это не первая попытка навести порядок в судоходстве. В 2021 году Maersk, одна из крупнейших в мире судоходных компаний, объявила о планах приобрести несколько грузовых судов с нулевым выбросом углекислого газа, которые будут работать на электронном метаноле или экологически чистом биометаноле. В августе прошлого года компания заявила, что спустит на воду первое углеродно-нейтральное судно к первому кварталу 2024 года.

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Также в июле 2023 года уже ходили разговоры о том, что судоходная индустрия обязалась сократить выбросы до нуля приблизительно к 2050 году. Однако это обязательство было раскритиковано некоторыми экспертами по климату, как крайне неадекватное в условиях обостряющегося климатического кризиса.

#co2 #парниковый эффект
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