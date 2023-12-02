Звезда спорта Криштиану Роналду попал в очередной скандал.

Суперзвезде футбола Криштиану Роналду грозит штраф в виде коллективного иска на один миллиард долларов за продвижение крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance.

В иске, который уже подан в суд Флориды, говорится, что Роналду "продвигал, помогал и активнейшим образом предлагал к продаже незарегистрированные ценные бумаги в сотрудничестве с компанией Binance", в том числе продавал собственные нефункционирующие токены (NFT), что привело к большим финансовым потерям для многих инвесторов, сообщает CNN.

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Binance не сразу ответила на запросы СМИ о предоставлении комментариев, а представитель Роналду вообще отказался от комментариев.

Напомним, в ноябре 2022 года Роналду в партнерстве с Binance стал продавать уникальные NFT с изображением культового момента, касающегося его спортивной карьеры, и в своих социальных сетях активным образом продвигал эти NFT.

NFT - это криптовалютный феномен, который стал мейнстримом, по сути превратив стандартные цифровые изображения в предметы коллекционирования, которыми можно легко торговать на криптовалютном рынке.

В иске Роналдо обвиняется в "ложных заявлениях" и утверждается, что он позволил использовать свое имя и изображение в связи с определенными заявлениями Binance в рекламных целях. Речь шла о продаже незарегистрированных криптовалютных ценных бумаг, которые оказались подвержены высочайшей волатильности.

Истцы также обвиняют Роналдо в том, что он не раскрыл форму и размер своего вознаграждения от Binance, что требуется по закону США, и утверждают, что Binance и Роналдо знали, что эти рекламные высказывания и объявления нацелены на потребителей, не являющихся большими знатоками криптовалютного рынка.

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер заявил, что знаменитости должны раскрывать общественности, от кого и сколько они получают денег за продвижение программы инвестиций в ценные бумаги, говорится в иске. В прошлом году SEC оштрафовала Ким Кардашьян более чем на 1 миллион долларов за аналогичный вопрос.

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В коллективном иске речь идет о "сумме, превышающей" 1 миллиард долларов. Примечательно, что Роналду продолжает продвигать компанию, в том числе разместил рекламу Binance 28 ноября на своем аккаунте X, который насчитывает 110 миллионов подписчиков.