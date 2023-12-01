Новый проект Anduril направлен на получение преимущества за счет реактивной мощи и искусственного интеллекта.

Основав компанию Anduril в 2017 году, Палмер Лаки (Palmer Luckey) пообещал, что она станет инновационным оборонным подрядчиком, вдохновленным изобретательностью хакеров и скоростью разработок Кремниевой долины.

Последний продукт компании, боевой беспилотник Roadrunner с реактивным двигателем и искусственным интеллектом, вдохновлен мрачной реальностью современных конфликтов, где большое количество дешевых и маневренных дронов-смертников за последний год доказали свою высочайшую смертоносность.

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"Проблема [дроны-смертники], которую мы увидели, заключалась в том, что это очень дешевая, очень большая по количеству, все более сложная и продвинутая воздушная угроза", - говорит Кристиан Брозе, главный аналитик компании Anduril.

Этот вид угрозы стал определяющим в сегодняшних конфликтах, в которых участвует большое количество дешевых беспилотников, способных автономно перемещаться перед атакой на цель, доставляя взрывчатое вещество. Эти системы, в том числе американские Switchblades, способны уклоняться от помех и наземных средств обороны, и их может сбить либо истребитель, либо ракета, использование которой стоит в разы дороже.

Roadrunner - это модульный двухреактивный самолет размером примерно с обогреватель для террасы, который может работать на высоких (дозвуковых) скоростях, взлетать и садиться вертикально, а также возвращаться на базу, если в нем нет необходимости, утверждают в Anduril. Версия, предназначенная для борьбы с беспилотниками или даже ракетами, может автономно перемещаться в поисках угрозы.

По словам Брозе, система уже реально может работать с высокой степенью автономности, а ее программное обеспечение можно обновлять, добавляя новые возможности. Однако для принятия решения о применении смертоносной силы системе необходим человек-оператор. "Мы убеждены, что человек должен определять и классифицировать угрозу, а также нести ответственность за любые действия, предпринимаемые против этой угрозы", - говорит он.

Сэмюэл Бендетт, эксперт по военному использованию беспилотников из аналитического центра Center for New American Security, говорит, что Roadrunner может быть использован для перехвата беспилотников Shahed (Шахед) иранского производства, которые являются эффективным способом поражения стационарных объектов.

Бендетт говорит, что воюющие стороны сейчас используют беспилотники в полной "цепочке поражения". То есть, одноразовые потребительские дроны используются для захвата целей, а затем для атаки применяются либо дроны-смертники малой, либо большой дальности. "Проводится множество экспериментов, воюющих между собой сторон", - говорит Бендетт. "И я предполагаю, что многие американские военные инновации будут создаваться с учетом особенностей сегодняшней конфликтной ситуации".

Растущее значение искусственного интеллекта и автономии, а также то, как потребительские технологии стали актуальны для военных операций, побудили многие страны пересмотреть свои военные стратегии и финансирование.

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Несколько лет назад Пентагон признал искусственный интеллект потенциально меняющей правила игры в войнах, и в последние годы стремился использовать эту технологию для противодействия угрозе со стороны все более боеспособных китайских вооруженных сил.