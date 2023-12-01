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Gorovic
Bungie удаляет из Steam стартовый пакет Destiny 2 из-за негативной реакции геймеров
Игроков возмутила опция "плати-за-победу".

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Было время, когда видеоигры были полноценными продуктами, которые вы покупали один раз, и на этом финансовая связь с издателем заканчивалась. Но потом Bethesda продала нам лошадиную броню за 5 долларов, и понеслось... 

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В 2023 году микротранзакции все чаще становятся нормой. В Destiny 2 от Bungie много микротранзакций, но недавно разработчик добавил пакет, который вызвал недовольство игрового сообщества. После обвинений в использовании механики "заплати, чтобы выиграть" компания отозвала "Стартовый пакет".

Destiny 2 вышла в 2017 году с ценником в 60 долларов и поддержкой онлайн-сервисов, которые впоследствии стали основной частью игры. Сейчас Destiny 2 доступна как free-to-play, но зато с большим количеством микротранзакций за косметику и материалы. 

По мере развития сетевого опыта Destiny 2 этому типу геймплея уделяется все больше внимания. Как и большинство игр с онлайн-сервисами, Destiny 2 предлагает игрокам участвовать в специальных событиях и добывать высокоуровневое снаряжение. Однако новый стартовый пакет позволяет платежеспособным геймерам миновать эту очередь.

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Игроки начали жаловаться, как только Bungie выпустила этот стартовый пакет. В него вошли экзотическое оружие и редкие материалы для крафтинга, на приобретение которых в игре уйдут десятки часов. Это давало покупателям значительное преимущество перед другими игроками, разделяющими внутриигровой мир. Рейтинг игры в Steam был взорван, а игроки добавили такие теги, как "преступление" и "капитализм".

#bungie #destiny 2
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