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Gorovic
Южная Корея запускает пилотный проект по оплате гражданами товаров в токенах
Участники проекта смогут покупать товары с помощью криптовалюты CBDC, выпущенной коммерческими банками Южной Кореи.

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Банк Кореи (BOK) представил подробную информацию о пилотной программе розничной цифровой валюты центрального банка (CBDC), заявив, что 100 000 корейских граждан присоединятся к испытанию в четвертом квартале следующего года.

Участники смогут покупать товары с помощью криптовалюты CBDC, выпущенных коммерческими банками. Центральный банк заявил, что цифровая валюта может решить проблемы с существующими ваучерными системами, которые представляют собой специальные правительственные гранты. Эти проблемы включают в себя "высокие комиссионные за транзакции, сложные и медленные процессы, ограниченные проверки после транзакций и опасения по поводу мошеннических заявлений".

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Объявление было сделано через день после визита в Сеул Агустина Карстенса (AgustÍn Carstens), генерального директора Банка международных расчетов.

В прошлом месяце центральный банк Южной Кореи изложил свой пилотный план оптовых CBDC для поддержки токенизированных депозитов в коммерческих банках и изучения новых форм финансовых продуктов. Различие между оптовыми CBDC и розничными CBDC имеет важное значение. Финансовые учреждения и межбанковские расчеты в основном используют оптовые CBDC, в то время как частные лица и предприятия используют розничные CBDC для ежедневных транзакций.

В настоящее время центральный банк обсуждает вопрос о выборе города из трех потенциальных городов-кандидатов в Южной Корее - Чеджу, Пусан и Инчхон - в качестве испытательного полигона для пилотного использования CBDC, согласно сообщению местных СМИ, опубликованному еще в августе. Сеул, столица Южной Кореи, в список не вошел.

Центральный банк Южной Кореи, который работает над пилотными проектами CBDC с 2020 года, завершил два этапа пилотных испытаний в 2021 и 2022 годах для своего розничного CBDC. Кроме того, с июля по ноябрь 2022 года он провел имитационные испытания совместно с Корейским институтом финансовых телекоммуникаций и клиринга (KFTC) и 14 коммерческими банками. Центральный банк Кореи сотрудничал с целым рядом технологических партнеров, включая Samsung Electronics, Ground X (дочерняя компания Web3 корейской технологической фирмы Kakao), ConsenSys, KPMG, Kakao Bank, Kakao Pay и другие.

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После моделирования намеченных действий, Samsung подписала меморандум о взаимном сотрудничестве с Банком Кореи в мае этого года для проведения некоторых исследований в области криптовалюты, так как ее использование можно интегрировать в телефоны и часы Galaxy от Samsung. Технология офлайн-платежей CBDC от Samsung, использующая коммуникацию ближнего поля (NFC), позволяет осуществлять бесконтактные платежи между устройствами, когда отправитель и получатель отключены от интернета.

#южная корея #токены
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