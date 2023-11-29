Redmi K70 Pro оснащен лучшим процессором Snapdragon 8 Gen 3. Redmi K70e и K70 предлагают тройную камеру на задней панели.

Сегодня Xiaomi представила три новых телефона под брендом Redmi: Redmi K70e, K70 и K70 Pro. Все три телефона стали в Китае официальными, и, так или иначе, несут в себе что-то интересное, и основной момент состоит в том, что этот доступный по цене смартфон обладает высокой производительностью. Пока модели вышли только на внутренний рынок и Xiaomi не афиширует дату выхода на внешние рынки.

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Redmi K70 и K70 Pro по дизайну схож с OnePlus 10 Pro, а что касается ключевых характеристик, то - телефоны оснащены 6,67-дюймовым OLED-экраном TCL C8, разрешение 2K с частотой обновления 120 Гц. Отличную яркость обеспечивают дисплеи с пиковой яркостью 4000nits и высочайшей частотой PWM-настройки яркости в 3840 Гц - от очень яркого до очень темного. Сертификация дисплея: HDR10+ и Dolby Vision. Под дисплеем имеется сканер отпечатков пальцев.

Также предлагается тройная камера на задней панели для Redmi K70 и K70e, причем главная камера имеет разрешение 50 мегапикселей. Остальные датчики камеры различаются: базовая модель имеет 8-мг сверхширокоугольную и 2-мг макрокамеру, а вариант Pro поставляется с 50-мегапиксельным объективом и сверхширокоугольной 12-мегапиксельной камерой. Оба смартфона имеют 16-мегапиксельную фронтальную камеру.

Redmi K70 Pro оснастили лучшим процессором Snapdragon 8 Gen 3, тогда как базовый вариант оснащен Snapdragon 8 Gen 2. Топовая конфигурация оснащена 24 ГБ оперативки и 1 ТБ встроенной памяти, и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Redmi K70 и Redmi K70 Pro сделали в цветах Black, Glacier, Bamboo Moon Blue и Silver. Pro также доступен в приятной светло-фиолетовой расцветке. Также предлагается вариант Lamborghini, который доступен в желтом и ярко-зеленом цвете.

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K70 и K70 Pro, без сомнения, отличные устройства, но срок доступности этих устройств за пределами Китая пока неизвестен, но ожидается, что ждать долго не придется.