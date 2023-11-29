Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
Из старых видеокарт для криптомайнинга стали производить GeForce RTX 3080 20GB и RX 580 16GB
Новая практика разборки китайскими компаниями видеокарт на компоненты вызывает у мирового сообщества осуждение

реклама

Недавно в сети обсуждалась тема графических процессоров RTX 4090, которые стали массово разбирать и пересобирать в Китае заново для продажи в качестве AI-ускорителей для  рынка искусственного интеллекта. Это происходит уже какое-то время, но заметили только сейчас.

Вызывает сожаление, что на основе новых, прекрасно работающих игровых видеокарт производят совершенно другие карты в стиле Blower для другого рынка. 

реклама

Большинство карт типа Blower на китайском рынке представляют собой старые графические процессоры для майнинга криптовалют, которые больше невыгодно использовать. Такие компании, как Jieshuo, скупают их в массовом порядке и дают им "вторую жизнь". Пока геймеры знают, что эти карты старые и использовались для майнинга криптовалют, и они дешевле аналогичных графических процессоров на вторичном рынке, то возмущаться вроде бы незачем. Но ситуация стала меняться.

Одним из недавно появившихся графических ускорителей является GeForce RTX 3080 20 ГБ, который никогда не выпускался NVIDIA, хотя было много слухов о планировании такого SKU. Модель упоминалась во внутренних roadmaps партнеров, но так и не попала на рынок. Причина, по которой китайские компании выбирают RTX 3080 вместо 3090, уже оснащенной 24 ГБ памяти, проста: RTX 3080 гораздо дешевле приобрести.

Кроме того, его можно легко увеличить до 20 ГБ памяти с помощью некоторых известных физических и программных модификаций. Несколько месяцев назад моддеры уже показали, как этого добиться, и год назад мы уже видели такие карты на китайском рынке по цене около 600 долларов. Эти карты предназначались исключительно для майнинга криптовалют, и их цены в то время не были шокирующими. Однако с введением новых санкций США доступ к графическим процессорам RTX с большим объемом памяти вызывает новый рост цен, поэтому эта конкретная модель сейчас продается примерно за 900 долларов.

RTX 3080 — не единственная целевая карта: Radeon RX 580, которая изначально была выпущена с 8 ГБ памяти, также может быть найдена с удвоенной емкостью. Эти карты даже не новые, а перепрофилированные, бывшие в употреблении модели с модернизированной памятью. Компания даже не скрывает этот факт на официальной странице, где продаются эти карты.

Эти карты чистят, иногда разбирают, а затем снова собирают. Они выглядят как новые, но в них могут быть старые GPU и чипы памяти, которые могут перестать работать в любой момент. Стоит ожидать появления новых подобных пересобраных моделей, поскольку китайские компании постоянно исследуют новые идеи. Мобильные графические процессоры RTX, пробивающиеся на рынок настольных компьютеров, больше никого не должны удивлять.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Что касается искусственного увеличения памяти в текущих и официальных SKU, как упоминалось ранее, пока геймеры знают, что это бывшие карты для майнинга криптовалют, доступные по более низкой цене, места для дискуссий мало. Тем не менее, практика разборки компаниями новых карт на компоненты — это вопрос, который должен быть незамедлительно решен NVIDIA и партнерами, поставляющими эти графические процессоры.

#nvidia #видеокарты #майнинг #графический процессор
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Amazon анонсировала выпуск своих новых чипов для технологии искусственного интеллекта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Sohu: Любому атомному авианосцу достаточно лишь одного попадания российского "Циркона"
49
Россия закупает у Украины запчасти и детали для самолётов и вертолётов
34
Северная Корея запустила военный спутник и взорвала ракету
3
Россия воскрешает самолет-разведчик советских времен для использования в Украине
3
Российские экипажи начали наращивать на БМП брёвна, чтобы усилить защиту от дронов-камикадзе
4
Eurasian Times: китайская ракета "сбила" бомбардировщик B-21 США в ходе компьютерного моделирования
3
Морскую систему РБУ-6000 "Смерч-2" установили на шасси Урала и создали ракетно-бомбовый гибрид
2
dYdX разблокирует 150 млн биржевых токенов 1 декабря
1
Робот с искусственным интеллектом придумал, как добыть кислород на Марсе
14
Guardian: Российские силы РЭБ столь высокоэффективны из-за британских комплектующих
9
На Украине замечена БМП-1 ВСУ с боевым модулем Копьё
+
Предсказавший кризис 2008 года экономист рассказал о возможном закате эпохи доллара
7
Память типа HBM4 выйдет на рынок не ранее 2026 года
+
Украина не пойдет на завершение конфликта с Россией «без репараций» - заявила замминистра юстиции
7
Binance проведет делистинг нескольких валютных пар
+
Россия утяжеляет свои старые танки Т-62 тоннами дополнительной брони
3
В Германии холодает – что с запасами газа, и сможет ли немецкая экономика выстоять без газа из РФ
6
Российский Су-57 получит рой БПЛА под капотом – заявлены ударные и разведывательные дроны
1
Китайский суперкомпьютер Oceanlight занял второй место в мире по производительности в HPL-MxP
+
Military Watch: российские истребители Су-30СМ нейтрализуют морские беспилотники Украины
4

Популярные статьи

"Продавцы боли" и "Молчание ангелов" - краткий обзор двух фильмов
2
Япония движется в авангарде полупроводниковых технологий — Токио нацелен преодолеть рубеж в 1 нм
8
Китай первый в мире применил на своей субмарине Type 039C новую стелс-технологию — наклонный парус
+
Краткое сравнение 3080Ti и 4090 - мой опыт, мысли и чаяния
21
MBT-70 – американский супертанк, который создавался для борьбы с СССР
2
Арестович обвинил Запад в обмане Украины и гибели 200 тысяч украинцев
35
Танк Боба Семпла – один из худших танков за всю историю мирового танкостроения
2
МО показало кадры уничтожения беспилотных катеров ВСУ самолетами Су-30СМ и Су-24 Черноморского флота
1
Анализ статистики игрового сервиса Steam за 2018-2023 годы
18
Первое обнуление дистрибутива Chimbalix
8

Сейчас обсуждают

Radioman
10:10
Разъём центрального процессора (англ. CPU socket, сокет) — гнездовой или щелевой разъём (гнездо) в материнской плате, предназначенный для установки в него центрального процессора.
AMD планирует выпустить новый процессор с разъемом AM4 - Ryzen 7 5700X3D
Radioman
10:09
Разъём центрального процессора (англ. CPU socket, сокет) — гнездовой или щелевой разъём (гнездо) в материнской плате, предназначенный для установки в него центрального процессора. Не благодари что з...
AMD планирует выпустить новый процессор с разъемом AM4 - Ryzen 7 5700X3D
Umid Xaydarov
10:09
не завидуй что у мя топ персы.
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Grayhaund II
10:07
Это старость, бро.
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Колючка
10:06
Таблетки не забывай пить.
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Артём Николаев
10:04
Чё там разрабатывать, всё уже придумано.
Volkswagen станет партнером Magna Steyr в создании внедорожного электромобиля стоимостью $40 000
Umid Xaydarov
10:02
Ку парни. Оцените мою Хохо. Если наберем 50 лайков сделаю обзор на неё
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Артём Николаев
10:01
Жена Буданова и сотрудники украинской разведки отравлены тяжёлыми металлами - украинские СМИ
Kirill Ta
10:00
Вы зачем сюда либеральную пропаганду то втискиваете? Корея и демократия... Защитник демократической Польш... Там (в Корее) настолько жесткое сословное общество, что простые люди даже глаза поднять н...
О новой немецкой колёсной гаубице Rheinmetall HX3 10x10
Umid Xaydarov
10:00
Мало грамматических ошибок, надо больше. Поэтому 1 звезда только.
Тестирование Celeron G6900+1660 DDR5 в 3DMark 14 и немного в играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем