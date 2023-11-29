Новая практика разборки китайскими компаниями видеокарт на компоненты вызывает у мирового сообщества осуждение

Недавно в сети обсуждалась тема графических процессоров RTX 4090, которые стали массово разбирать и пересобирать в Китае заново для продажи в качестве AI-ускорителей для рынка искусственного интеллекта. Это происходит уже какое-то время, но заметили только сейчас.

Вызывает сожаление, что на основе новых, прекрасно работающих игровых видеокарт производят совершенно другие карты в стиле Blower для другого рынка.

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Большинство карт типа Blower на китайском рынке представляют собой старые графические процессоры для майнинга криптовалют, которые больше невыгодно использовать. Такие компании, как Jieshuo, скупают их в массовом порядке и дают им "вторую жизнь". Пока геймеры знают, что эти карты старые и использовались для майнинга криптовалют, и они дешевле аналогичных графических процессоров на вторичном рынке, то возмущаться вроде бы незачем. Но ситуация стала меняться.

Одним из недавно появившихся графических ускорителей является GeForce RTX 3080 20 ГБ, который никогда не выпускался NVIDIA, хотя было много слухов о планировании такого SKU. Модель упоминалась во внутренних roadmaps партнеров, но так и не попала на рынок. Причина, по которой китайские компании выбирают RTX 3080 вместо 3090, уже оснащенной 24 ГБ памяти, проста: RTX 3080 гораздо дешевле приобрести.

Кроме того, его можно легко увеличить до 20 ГБ памяти с помощью некоторых известных физических и программных модификаций. Несколько месяцев назад моддеры уже показали, как этого добиться, и год назад мы уже видели такие карты на китайском рынке по цене около 600 долларов. Эти карты предназначались исключительно для майнинга криптовалют, и их цены в то время не были шокирующими. Однако с введением новых санкций США доступ к графическим процессорам RTX с большим объемом памяти вызывает новый рост цен, поэтому эта конкретная модель сейчас продается примерно за 900 долларов.

RTX 3080 — не единственная целевая карта: Radeon RX 580, которая изначально была выпущена с 8 ГБ памяти, также может быть найдена с удвоенной емкостью. Эти карты даже не новые, а перепрофилированные, бывшие в употреблении модели с модернизированной памятью. Компания даже не скрывает этот факт на официальной странице, где продаются эти карты.

Эти карты чистят, иногда разбирают, а затем снова собирают. Они выглядят как новые, но в них могут быть старые GPU и чипы памяти, которые могут перестать работать в любой момент. Стоит ожидать появления новых подобных пересобраных моделей, поскольку китайские компании постоянно исследуют новые идеи. Мобильные графические процессоры RTX, пробивающиеся на рынок настольных компьютеров, больше никого не должны удивлять.

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Что касается искусственного увеличения памяти в текущих и официальных SKU, как упоминалось ранее, пока геймеры знают, что это бывшие карты для майнинга криптовалют, доступные по более низкой цене, места для дискуссий мало. Тем не менее, практика разборки компаниями новых карт на компоненты — это вопрос, который должен быть незамедлительно решен NVIDIA и партнерами, поставляющими эти графические процессоры.