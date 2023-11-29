14-дюймовый MacBook Pro M3 Pro занимает первое место в глобальном рейтинге в области музыки, видео и фотокамер, он оснащен лучшими динамиками и дисплеем среди всех ноутбуков

На своем мероприятии Scary Fast компания Apple недавно анонсировала новые 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro. В новых моделях появилось множество дополнений в передней панели, но главным событием мероприятия стали чипы серии M3. Чипы M3, M3 Pro и M3 Max производятся по 3-нм технологии TSMC, что обеспечивает более высокую производительность CPU и GPU.

Теперь DxOMark присуждает 14-дюймовому MacBook Pro с чипом M3 Pro звание лучшего ноутбука с лучшими характеристиками динамиков и дисплея. Ноутбук также получил высокую оценку за отличную камеру для видеозвонков.

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MacBook Pro M3 имеет тот же дизайн, что и его аналог M2. Однако компания в первую очередь позаботилась о внутренней модернизации. Нет сомнений, что в MacBook Pro M3 Pro установлена лучшая акустическая система на рынке на данный момент. Специалисты из DxOMark провели тщательный анализ 14-дюймового MacBook Pro и выяснили, что он обладает лучшей акустической системой среди всех протестированных ими ноутбуков.

Специалисты также утверждают, что производительность видео является лучшей в своем классе по сравнению с конкурентами. 14-дюймовый MacBook Pro M3 Pro оснащен мини-светодиодным дисплеем, который обеспечивает более высокий коэффициент контрастности и улучшенный уровень яркости по сравнению со стандартными ЖК-панелями. Ожидается, что в 2027 году Apple перейдёт на OLED-панели, что ещё больше улучшит качество изображения и видео в новых моделях MacBook Pro, сделав чёрный цвет более насыщенным и глубоким. Кроме того, мини-светодиодные дисплеи могут быть очень яркими, что, возможно, является одной из причин, по которой MacBook обеспечивает наилучшее качество видео. В категории "Музыка и видео" 14-дюймовый MacBook Pro M3 Pro получает от DxOMark высший балл 154.

DxOMark также поставил 14-дюймовому MacBook Pro M3 Pro за видеозвонки 142 балла. Хотя этот результат не самый высокий, камера является лучшей среди всех ноутбуков и получила наивысший балл - 135. Также утверждается, что детализация изображения и контроль над визуальным шумом камеры превосходны. При этом 14-дюймовый MacBook Pro M3 Pro занимает первое место в глобальном рейтинге, получив 148 баллов за видеозвонки.

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DxOMark отмечает и некоторые негативные стороны устройства. Например, трудности с управлением дуплексной речью при видеозвонках, монофонический звук, недостаточная насыщенность и контрастность при воспроизведении SDR-видео. В остальном 14-дюймовый MacBook Pro демонстрирует потрясающие результаты.