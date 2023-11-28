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Gorovic
Apple скоро выпустит обновление iOS 17.1.2 с исправлением подключения к Wi-Fi
Серьезная проблема с подключением Wi-Fi на iPhone, в предстоящем обновлении будет устранена.

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Несмотря на то, что Apple в настоящее время уже тестирует версию iOS 17.2., тем не менее, iOS 17 была выпущена с несколькими ошибками и проблемами, которые необходимо исправить. Также стало известно, что планируется выпустить обновление iOS 17.1.2 для всех совместимых моделей iPhone, которое устранит одну из самых серьезных проблем на iPhone. Это проблема с Wi-Fi.

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MacRumors обнаружил в аналитических журналах сайта признаки iOS 17.1.2, что говорит о том, что компания планирует выпустить обновление в ближайшее время. Как уже говорилось, iOS 17.2 в настоящее время находится на стадии бета-версии и будет выпущена в декабре. В преддверии релиза iOS 17.2 Apple, возможно, выпустит iOS 17.1.2 с исправлением одной из основных проблем, с которыми сталкиваются пользователи iPhone с момента дебюта программы в сентябре.

Некоторые пользователи iPhone испытывают постоянные проблемы с подключением к Wi-Fi на iOS 17.1.1. Поэтому компания сочла нужным выпустить iOS 17.1.2 с исправлением ошибки. Отметим, что Apple включила исправление проблем с подключением к Wi-Fi во вторую бета-версию iOS 17.2. Однако, поскольку до выхода iOS 17.2 остался почти месяц, компания решила выпустить исправление этой проблемы в предстоящем релизе iOS 17.1.2.

В прошлом году Apple выпустила iOS 16.1.2 в те же сроки с исправлениями различных проблем, и есть большая вероятность, что iOS 17.1.2 выйдет на этой неделе. Напомним, Apple выпустила iOS 17.1.1 с исправлением проблемы беспроводной зарядки BMW на моделях iPhone 15. Кроме того, в нее вошли исправления для виджета приложения Weather. В обновлении iOS 17.0.3 компания также исправила проблему перегрева iPhone 15 Pro. 

Ранее сообщалось, что Apple приостановила работу над обновлениями iOS 18, watchOS 11 и macOS 15, чтобы исправить существующие ошибки. Хотя это не повлияет на окончательное время выхода обновлений в следующем году, это показывает, насколько серьезно Apple относится к улучшению существующих обновлений. Известна также, что в iOS 17 есть неприятная проблема с зависанием экрана. Однако это тоже собираются решить.

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В то время как релиз iOS 17.1.2 будет содержать только исправления ошибок и улучшения производительности, грядущее обновление iOS 17.2 будет включать в себя множество важных функций, о которых компания объявила на мероприятии WWDC 2023.

#ios 17.1.2
Источник: macrumors.com
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