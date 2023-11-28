На Geekbench появилась утечка о APU AMD Ryzen 9 8940H, Ryzen 7 8840HS и Ryzen 5 8640HS "Phoenix".

Возможно, произошла первая утечка о серии Ryzen 8040 "Hawk Point", обновление Zen4 для ноутбуков AMD в 2024 году. Утечка подтверждает, что серия 8040H действительно будет основана на архитектуре AMD Phoenix, что означает наличие ядра Zen4 и графику RDNA3.

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Более того, именно эти процессоры оснащены встроенной графикой Radeon 780M и 760M. Таким образом, похоже, что AMD не внесёт никаких изменений в графическую часть, однако остается неизвестным, будут ли внесены какие-либо изменения в графическую частоту. Эти данные отсутствуют в записях, которые опубликованы на Geekbench.

Ryzen 9 8940H, как утверждается, имеет 8 ядер и 16 потоков с базовой тактовой частотой 4,0 ГГц и разгоном до 5,2 ГГц. Эти характеристики идентичны серии Ryzen 9 7940H(S), поэтому речь может идти о простом ребрендинге.

AMD Ryzen 7 8840HS представлен с 8 ядрами и 16 потоками, так что конфигурация аналогична 8940H, только тактовая частота снижена до 3,8/5,1 ГГц соответственно. Ryzen 5 8640HS, как утверждается, оснащен 6 ядрами и 12 потоками с базовой тактовой частотой 4,3 ГГц и разгоном до 5,0 ГГц. В данном случае характеристики также идентичны предшественнику (7640HS).

Что касается производительности, то 8940H набрал 2467 баллов в одноядерном тесте Geekbench V6 и 13104 балла в многоядерном. 8840HS оказался на 7 % медленнее в одноядерном и на 12 % медленнее в многоядерном тестах, в то время как 8640HS имеет схожую с 8840HS одноядерную производительность, а многоядерная производительность примерно на 9 % ниже.

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Ожидается, что AMD представит новую серию 8040H в начале следующего года, но ребрендинг Zen4 - это не та мобильная серия, которую стоит ожидать потребителям. Серия APU Strix Point на базе Zen5 и архитектуры RDNA3.5 - это то, что должно обеспечить более высокую производительность во всем стеке.