NVIDIA предоставит пользователям доступ к своему сервису потоковой передачи игр в сочетании с библиотекой игр. Список стран-участников акции.

Покупатели видеокарт GeForce RTX 40 получат 3-х месячную подписку на PC Game Pass в рамках новой акции от NVIDIA. Предложение вступает в силу немедленно и будет доступно до 8 января. Покупатели настольных видеокарт RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070 Ti, RTX 4070, RTX 4060 Ti и RTX 4060 получат неограниченный доступ к играм Game Pass на указанный срок. Важно отметить, что данная акция распространяется на библиотеку PC Game Pass, а не на вариант Ultimate, который предоставляет доступ через консоли XBOX. В России эта опция, к сожалению, пока не доступна.

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Кроме того, акция PC Game Pass включает в себя трехмесячную подписку на сервис GeForce NOW Priority. Этот игровой стриминговый сервис позволяет пользователям транслировать игры на выбранные ими устройства при наличии необходимых контроллеров или клавиатур.

Условия акции в разных странах будут отличаться, что, вероятно, связано с лицензионными соглашениями на Game Pass и GeForce NOW в разных странах.

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Хотя трехмесячный срок может показаться на первый взгляд небольшим, но он дает геймерам возможность погрузиться в такие популярные игры, как Starfield или Lies of P, без необходимости совершать дополнительные покупки. Можно с уверенностью сказать, что тенденция к расширению трехмесячных комплектов Game Pass будет развиваться и в будущем. AMD уже предлагала подобную акцию в прошлом.