В ролевой игре Dragon’s Dogma 2 будет поддержка трассировки лучей. В США игра появится на день раньше. Русский язык есть в списке поддерживаемых.

Ролевой экшен Dragon's Dogma 2, фэнтезийный боевик с открытым миром от крупнейшего разработчика игр из Японии CAPCOM, выйдет в конце марта, что было подтверждено сегодня на странице игры в магазине Steam.

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Как уже сообщалось ранее, ролевая игра с открытым миром, созданная Хидеаки Ицуно (Hideaki Itsuno), выйдет 22 марта. Поскольку, судя по всему, это будет глобальный релиз в Steam, велика вероятность, что в США игра появится на день раньше. Также уже подтверждена поддержка трассировки лучей. Игра будет переведена на русский язык (есть в списке поддерживаемых языков).

На странице магазина Dragon's Dogma 2 в Steam также уже раскрыты системные требования игры, которые несколько ниже обычных, что неудивительно, ведь игра не является Cross-Gen релизом. Кроме того, стало известно, что игра будет поддерживать трассировку лучей, а для этого требуется как минимум RTX 2080 Ti или RX 6800.









Что такое Cross-Gen релиз

Cross-Gen в компьютерных играх означает, что игра выпускается одновременно на нескольких поколениях игровых консолей или платформ. Например, если игра имеет Cross-Gen релиз для консолей PlayStation, это означает, что она доступна как для PlayStation 4, так и для PlayStation 5. Такой подход позволяет игрокам на разных уровнях доступа пользоваться новым контентом и возможностями игры без необходимости приспосабливаться к конкретной платформе.

Итак Dragon's Dogma 2 не является Cross-Gen релизом, но зато уже известны системные требования для ПК.

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Dragon's Dogma 2 выйдет на PC, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S 22 марта по всему миру. Через несколько часов в эфир выйдет геймплейный ролик, в котором будет показана долгожданная ролевая игра с открытым миром от CAPCOM.