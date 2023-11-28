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Gorovic
Игра Lethal Company стала хитом и превзошла по продажам Call Of Duty
Кооперативная игра в жанре Horror находится в раннем доступе, но уже признана бестселлером.

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Lethal Company — игра ужасов, которая за последние несколько дней застала игровое сообщество врасплох. Популярность игры так резко возросла, что превзошла Call of Duty: Modern Warfare III в чартах Steam. Сама игра заслужила звание релиза Steam с самым высоким рейтингом в 2023 году и став бестселлером, что для любой игры является непростой задачей. 

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У всех на слуху инди-игра Lethal Company, которая за последние несколько недель быстро стала одной из самых популярных игр. Кооперативная игра в жанре Survival Horror стала популярной во многом благодаря невероятному сарафанному радио, а также благодаря ютуберам и социальным сетям, которые в значительной степени способствовали успеху игры. Это очень напоминает взлет в свое время многопользовательской компьютерный игры Among Us. 


Что такое Lethal Company?

Lethal Company - это Horror игра, в которой вы работаете на компанию. Вам придется собирать на заброшенных лунах металлолом, так как необходимо выполнить норму прибыли. Заработанные деньги можно потратить на путешествие к другим лунам, где игрока ждут более высокие вознаграждения и больше рисков, вы сможете накупить модные костюмы и украшения для своего корабля. Во время путешествия вы столкнетесь с ужасными существами, которые будут пугать настолько часто, насколько это возможно. Вы можете взять с собой инструменты, а также друга или двух друзей, поскольку игра является многопользовательской. Именно хоррор-аспект игры заставляет все больше игроков брать ее в руки и пробовать.

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Lethal Company стала лидером продаж в магазине Steam, обойдя таких гигантов индустрии, как Call Of Duty с их недавним релизом Modern Warfare 3. В настоящее время она уступает только Steam Deck. На данный момент игра доступна только на ПК. 

#lethal company
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