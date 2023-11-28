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Gorovic
Samsung может представить новую версию хранилища UFS 4.0 с оптимизацией для AI
По слухам, Samsung представит новую версию хранилища UFS 4.0 с оптимизацией под AI, так как запуск программ, связанных с искусственным интеллектом, на телефонах является ресурсоемкой задачей.

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Смартфоны с чипсетами Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9300 теперь могут работать с LLM (большие языковые модели), что дает им возможности, эквивалентные значительно производительным устройствам. 

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Пока, запуск программ, связанных с искусственным интеллектом, на телефонах является ресурсоемкой задачей, требующей не только вычислительной мощности, но и достаточного объема памяти, причем ранее сообщалось, что стандартом для поддержки этой функциональности в будущих смартфонах может стать 20 ГБ оперативной памяти. Что касается хранения данных, то у Samsung есть решение для этого, и, по слухам, это новая версия стандарта UFS 4.0, оптимизированная для ИИ.

Трудно определить, сколько памяти необходимо выделить для операций ИИ, которые будут выполняться на смартфонах. Тем не менее, один из пользователей X Tech_Reve уже имеет об этом некоторые сведения, благодаря заявлениям старшего научного сотрудника центра исследований технологий Omdia Ён Сын Хуна.

Исследователь утверждает, что для выполнения операций искусственного интеллекта потребуется около 15% доступной памяти смартфона. "В следующем году с интеграцией функций искусственного интеллекта в смартфоны появятся возможности роста для хранения данных. Для выполнения операций ИИ, включая обучение и выводы, необходимо задействовать более 15% общего объема памяти смартфона", - сказал он.

Мы видели, как смартфоны iPhone поставляются с 1 ТБ встроенной памяти, но флагманы Android обычно оснащаются 256 ГБ встроенной памяти в стандартной комплектации, а менее дорогие модели - вдвое меньшим объемом. С учетом работы искусственного интеллекта выпуск вариантов с 512 ГБ памяти может стать обязательным, поскольку 15% от этого объема будут составлять внушительные 76,8 ГБ. Не стоит забывать, что операционная система требует отдельного хранения, не говоря уже о том, что постоянные обновления приложений мгновенно съедят всю встроенную память.

Для решения этой проблемы Samsung, по слухам, работает над новой версией UFS 4.0, оптимизированной для работы с искусственным интеллектом, хотя подробности пока не уточняются. Корейский производитель может использовать некоторые алгоритмы сжатия или программирования, которые позволят программам искусственного интеллекта использовать меньше памяти на флэш-памяти UFS 4.0. Источники ничего не говорят о том, будет ли повышена скорость чтения и записи новой версии UFS 4.0, поскольку это тоже было бы полезно.

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Учитывая, что компания Samsung недавно подала заявки на товарные знаки "AI Phone" и "AI Smartphone", серия Galaxy S24 может стать первой, в которой появится новая версия UFS 4.0. Как всегда, не получив подтверждения от компании, мы рекомендуем читателям относиться к этим слухам с осторожностью. Если новая версия UFS 4.0 существует, мы должны увидеть ее в ближайшее время в официальном пресс-релизе Samsung.

#samsung #искуственный интелект #ufs 4.0
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