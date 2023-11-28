Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
Huawei P70 Art оснастят 1/1-дюймовым сенсором и «гибридным объективом 1G6P»
Топовый P70 Art будет иметь дорогой объектив из-за использования литого стекла. Все модели имеют потенциал превзойти линейку P60 по продажам на 230 процентов.

реклама

По слухам, в 2024 году компания Huawei представит три новых флагмана P70, один из которых получит уникальное название P70 Art. Ожидается, что это будет самый многофункциональный и, скорее всего, самый дорогой аппарат из всей троицы. Эксперты положительно оценивают предстоящий запуск, полагая, что при сохранении такой траектории спроса на смартфоны, новая серия значительно превзойдет по продажам линейку P60. Также были озвучены некоторые ключевые технические характеристики всех представителей P70, причем P70 Art, как утверждается, получит самую впечатляющую конфигурацию объектива камеры, которая будет в 5 раз дороже, чем у версии 7P.

реклама

По мнению аналитика TF International Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), объем поставок P70, P70 Pro и P70 Art может составить до 15 млн. штук, что приведет к 230-процентному росту по сравнению с предыдущим годом. Такой рост принесет значительные выгоды Largan и Sunny Optical, поставщикам высококачественных объективов Huawei. Куо также отмечает, что основными преимуществами серии P70 будут камера и новые чипсеты Kirin, однако аналитик не упоминает, собирается ли Huawei повторно использовать Kirin 9000S, выпущенный в этом году, или же будет серийно выпускать совершенно другой процессор.

На бумаге характеристики камер всех моделей P70 выглядят впечатляюще, но победа здесь достается P70 Art, который, по слухам, оснащен 1/1-дюймовой CIS-матрицей в паре с гибридным объективом 1GP6. Сам по себе объектив стоит в четыре-пять раз дороже, чем в варианте 7P, и это благодаря литому стеклу. В любом случае, вышеупомянутые поставщики только выиграют от сотрудничества с Huawei. 


Сравнение ключевых технических характеристик камер серии P70:

1. Использование телеобъектива перископного типа. В P70 используется объектив 5P (1/3,6 дюйма), а в P70 Pro и P70 Art - объектив 6P (1/2,5 дюйма); 

2. В широкоугольной камере P70 Art используется высококлассная 1/1-дюймовая CIS с гибридным объективом 1G6P, причем объектив 1G6P стоит в 4-5 раз дороже объектива 7P из-за использования литого стекла.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Ранее прогнозировалось, что в 2024 году компания Huawei поставит 100 млн. смартфонов, и, согласно прогнозу Куо, часть из них придется на семейство P70. Вскоре после этого свою лепту в эту цифру может внести и линейка Mate 70. Несмотря на ограниченный китайский рынок, бывший гигант доказал, что может развиваться без партнерства с компаниями, попавшими в американский список экспортного контроля, и, опять же, большинство компонентов может быть получено из местных источников.

#huawei p70 art #p70 art
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженерам наконец удалось решить полувековую проблему самолетов Ил-96
38
Штурмовые группы русских войск в Авдеевке заперли бойцов ВСУ на западе «Нивы»
6
Sohu: Любому атомному авианосцу достаточно лишь одного попадания российского "Циркона"
16
Болгария передаст бесплатно более ста бронетранспортеров БТР-60 Украине
8
Старый игрок Fortnite сбит с толку, получив редкие скины спустя годы
3
Северная Корея запустила военный спутник и взорвала ракету
1
Россия воскрешает самолет-разведчик советских времен для использования в Украине
1
Российские экипажи начали наращивать на БМП брёвна, чтобы усилить защиту от дронов-камикадзе
+
Bloomberg: «Газпром» делает из Китая новую Европу
2
Раскрытый прорыв OpenAI в области "сверхразума" создал значительные проблемы
6
Россия закупает у Украины запчасти и детали для самолётов и вертолётов
4
Аккумуляторы без никеля для электромобилей способны заряжаться от 20% до 80% за 6 минут
+
Sony PlayStation может обанкротиться
12
Пресс-секретарь Пентагона заявила, что поставки на Украину снарядов идут согласно плану
1
Telegraph: Запад проиграл гонку по поставкам снарядов – ВСУ не получат миллион боеприпасов в срок
+
Китай начинает строительство подводного дата-центра с производительностью, равной 6 млн. ПК
5
Компания Элона Маска Neuralink, занимающаяся разработкой мозговых имплантатов, привлекла $ 43 млн
2
NASA: Высадка на Луне становится сложным вызовом
4
«Норникель» и «Росатом» построят плавучую АЭС в Норильске
3
Некоторые фанаты GTA не уверены, что в предстоящем трейлере Rockstar Games покажут GTA 6
1

Популярные статьи

Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
176
Как собрать мощный игровой ПК на Intel и NVIDIA в конце 2023 года и не разориться
18
VT4 - китайский основной боевой танк создали специально для экспорта в развивающиеся страны
2
Итоги гоночного уик-энда 25-26 ноября
7
Демографическая яма в России и как с ней бороться
111
Продажи консолей в Черную пятницу — провал Xbox Series S в Америке
6
"Продавцы боли" и "Молчание ангелов" - краткий обзор двух фильмов
1
США дразнят Китай и Россию чудо-истребителем 6-го поколения и его беспилотным ведомым
11
Краткое сравнение 3080Ti и 4090 - мой опыт, мысли и чаяния
7
MBT-70 – американский супертанк, который создавался для борьбы с СССР
+

Сейчас обсуждают

kitava
09:08
Существование блока НАТО и есть причина данного конфликта. Некоторая организация которая продолжала вести войну, которую в 89м году признали на переговорах законченной. Даже Борис Ельцин в таких услов...
В НАТО признали провал украинского контрнаступление и призвали не недооценивать Россию
huk87
09:08
Кароче подешевеют чипы, и видяхи тоже, если я правильно понял суть статьи, (читал по диагонали)
"Закон о чипах" заставляет азиатских производителей полупроводников переносить свои мощности в США
Олег Класс
09:05
Для авиации сумма в 120.000.000 милион рублей или чуть больше миллиона долларов смехатворная,считай нет никакой торговли
Россия закупает у Украины запчасти и детали для самолётов и вертолётов
Алексей Степанов
08:59
Эммм... А чем он лучше того же SN740 от WESTERN DIGITAL, который у меня в стим дэке стоит уже год? Те же 2 Tb. Только в ssd от wd скорости записи/чтения повыше будут. В чём прорыв то? О чём новость?
Новый твердотельный накопитель предлагает скоростной апгрейд для Steam Deck
Валерий Ходеев
08:59
ну естественно, Х были по 400 баков, а S ниже 200 не видел. У самого Х да ещё и рефарб
Продажи консолей в Черную пятницу — провал Xbox Series S в Америке
Антон Лисунов
08:58
Чушь полная. Щас бы только таким "инсайдерам" верить. Кому интересно, Sony публикует подробные финансовые отчёты, так что можете сами посмотреть, ВС то и продажи и прибыль последние годы только растут...
Sony PlayStation может обанкротиться
Артём Николаев
08:57
У Залужного отсутствует план т.к. он кормит червей.
Депутат Украины объяснила, почему Залужный должен подать в отставку
Валерий Бараш
08:55
Ещё один Анало-Говнет..Задолбали своей брехней
Sohu: Любому атомному авианосцу достаточно лишь одного попадания российского "Циркона"
Арсен Алабердов
08:54
Южная Корея возмутилась? Товарища Кима это наверное тронуло до слез
Северная Корея запустила военный спутник и взорвала ракету
Антон Лисунов
08:51
Что за дичь ты несёшь? Пс5 покупают и покупают. Это самая продаваемая консоль в динамике сейчас. Считаю что она лучшая в большинстве аспектов. Бокс полное дно, я свой xsx продал в мае, за 2 года кроме...
Sony PlayStation может обанкротиться
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем