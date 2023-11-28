Топовый P70 Art будет иметь дорогой объектив из-за использования литого стекла. Все модели имеют потенциал превзойти линейку P60 по продажам на 230 процентов.

По слухам, в 2024 году компания Huawei представит три новых флагмана P70, один из которых получит уникальное название P70 Art. Ожидается, что это будет самый многофункциональный и, скорее всего, самый дорогой аппарат из всей троицы. Эксперты положительно оценивают предстоящий запуск, полагая, что при сохранении такой траектории спроса на смартфоны, новая серия значительно превзойдет по продажам линейку P60. Также были озвучены некоторые ключевые технические характеристики всех представителей P70, причем P70 Art, как утверждается, получит самую впечатляющую конфигурацию объектива камеры, которая будет в 5 раз дороже, чем у версии 7P.

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По мнению аналитика TF International Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), объем поставок P70, P70 Pro и P70 Art может составить до 15 млн. штук, что приведет к 230-процентному росту по сравнению с предыдущим годом. Такой рост принесет значительные выгоды Largan и Sunny Optical, поставщикам высококачественных объективов Huawei. Куо также отмечает, что основными преимуществами серии P70 будут камера и новые чипсеты Kirin, однако аналитик не упоминает, собирается ли Huawei повторно использовать Kirin 9000S, выпущенный в этом году, или же будет серийно выпускать совершенно другой процессор.

На бумаге характеристики камер всех моделей P70 выглядят впечатляюще, но победа здесь достается P70 Art, который, по слухам, оснащен 1/1-дюймовой CIS-матрицей в паре с гибридным объективом 1GP6. Сам по себе объектив стоит в четыре-пять раз дороже, чем в варианте 7P, и это благодаря литому стеклу. В любом случае, вышеупомянутые поставщики только выиграют от сотрудничества с Huawei.



Сравнение ключевых технических характеристик камер серии P70:

1. Использование телеобъектива перископного типа. В P70 используется объектив 5P (1/3,6 дюйма), а в P70 Pro и P70 Art - объектив 6P (1/2,5 дюйма);

2. В широкоугольной камере P70 Art используется высококлассная 1/1-дюймовая CIS с гибридным объективом 1G6P, причем объектив 1G6P стоит в 4-5 раз дороже объектива 7P из-за использования литого стекла.

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Ранее прогнозировалось, что в 2024 году компания Huawei поставит 100 млн. смартфонов, и, согласно прогнозу Куо, часть из них придется на семейство P70. Вскоре после этого свою лепту в эту цифру может внести и линейка Mate 70. Несмотря на ограниченный китайский рынок, бывший гигант доказал, что может развиваться без партнерства с компаниями, попавшими в американский список экспортного контроля, и, опять же, большинство компонентов может быть получено из местных источников.