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В сети появилась утечка спецификации AMD Ryzen 7 5700X3D, которая должна стать хорошей новостью для ПК геймеров, все еще использующих AM4 для своих процессоров. В то время как компания AMD продвигает сокет AM5 для своих последних предложений, Ryzen 7 5700X3D входит в число запланированных релизов на AM4, которые могут появиться на рынке в ближайшее время.
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На смену AM4 последнего поколения для процессоров AMD Ryzen пришли процессоры серии Ryzen 7000, совместимые только с сокетом AM5. AM4 многие энтузиасты расценивают как некий тупик из-за отсутствия поддержки функций, присущих только новым сокетам. К таким возможностям относятся оперативная память DDR5 и технология PCIe 5.0 для видеокарт и твердотельных накопителей. AM4 совместим с более дешевой памятью DDR4 и другими периферийными устройствами PCIe 4.0. В результате, процессоры AMD Ryzen 5000, в частности такие как 5600x, являются одними из лучших бюджетных процессоров, при благодаря которым можно получить максимальную производительность в своем ценовом диапазоне.
В то время как сокет AM5 остается платформой для будущих поколений процессоров Ryzen, платформа AM4 еще не пришла к своему завершению. Как сообщает источник, персидское издание Sakhtafzarmag, Ryzen 7 5700X3D будет иметь 8 ядер и 16 потоков, что соответствует одному из лучших игровых процессоров на рынке сегодня - Ryzen 7 5800X3D. Однако это может быть достигнуто за счет более низких тактовых частот. Если базовая тактовая частота 5800X3D составляет 3,4 ГГц и может быть увеличена до 4,5 ГГц, то базовая тактовая частота 5700X3D, по некоторым данным, составляет 3,0 ГГц и может быть увеличена до 4,1 ГГц. Тем не менее, 5700X3D должен присоединиться к линейке процессоров Vermeer Ryzen 5000 с потребляемой мощностью 105 Вт и предполагаемой розничной ценой в 299 долларов США, запуск которого ожидается в конце января 2024 года.
Как и другие процессоры Ryzen, использующие технологию «3D», Ryzen 5 5700X3D, несмотря на более низкую тактовую частоту, оснащен 96 МБ кэш-памяти третьего уровня для повышения производительности в играх. В сочетании с графической картой AMD, такой как Radeon RX 7800XT, пользователи ПК смогут использовать память Smart Access для дальнейшего повышения производительности.
Новые процессоры AM4 и выпуск APU серии Ryzen 8000 для ноутбуков позволяют говорить о том, что план AMD на 2024 год уже сформирован. Только время покажет, как отреагируют любители компьютерных игр на выход новой линейки AMD.
Появление процессора AMD Ryzen 7 5700X3D еще раз подтверждает влияние AMD на индустрию игровых ПК. Несмотря на развитие нового сокета AM5, появление мощного процессора для платформы AM4 предлагает геймерам и пользователям ПК иные возможности и перспективы. Новые функции и инновации этого процессора создают уникальные возможности для улучшения игрового опыта и обещают изменить статус-кво в игровой индустрии на ПК.