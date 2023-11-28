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YouTube присоединяется к длинному списку неигровых технологических компаний, которые пытаются выйти на рынок игр, но часто с неоднозначными результатами. После многолетней шумихи компания Google в январе официально закрыла свой сервис Stadia. Всего пару недель назад компания Amazon сократила более 130 рабочих мест в своем подразделении бесплатных игр и объявила о "переориентации" своих усилий. В 2021 году компания TikTok анонсировала "серьезный рывок" в игровой сфере, но в понедельник ее владелец ByteDance объявил о сокращении около 1000 сотрудников игрового подразделения.
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Однако не самый лучший послужной список не помешал другим технологическим компаниям продвинуться в игровой сфере. Эксперимент Meta с мгновенными играми длился около семи лет и в этом месяце платформа запустила новую модель распространения, позволяющую разработчикам публиковать бета-версии своих игр непосредственно на Facebook. Компания Netflix выпускает игры исключительно для мобильных устройств (отзывы о которых весьма неоднозначны), а также хочет выйти на рынок облачных игр - правда, до их появления в открытом доступе пройдет, скорее всего, еще немало времени.
Эксперименты YouTube не являются чем-то новым: платформа часто тестирует функции на своих платных подписчиках, прежде чем принять решение об их постоянном добавлении. В дополнение к Playables участники программы Premium также могут опробовать функцию разговорного искуственного интеллекта YouTube, которая позволяет задавать вопросы о просматриваемых видеороликах и получать соответственно ответы.
Playables от YouTube, похоже, не столько привлекает серьезных геймеров, сколько является способом "подсластить" своих платных подписчиков. Этим летом компания подняла цену на свой тарифный план Premium на 2 доллара, и аналогичные повышения цен на подписку на потоковое вещание уже провели Netflix, Apple, Amazon и другие компании. По мере удорожания этих услуг некоторые пользователи, естественно, будут отказываться от подписки. Хотя трудно представить, что кто-то явно подпишется на YouTube Premium только ради игр Playables, они могут убедить некоторых пользователей, находящихся на грани отписки, остаться на YouTube Premium подольше.
Напомним, в связи с событиями, YouTube временно отключил россиян от возможности использования подписки на Premium контент. Однако в интернет все больше сервисов, через которые можно оплатить подписку.