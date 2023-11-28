Концепт iPhone 16 представляет собой дизайн, подобный iPhone 12, но с поддержкой функции "Pro", плюс сканер LiDAR.

Интереснейшая концепция iPhone 16 предполагает вертикальное расположение камеры с датчиком LiDAR для возможностей AR.

Выпустив iPhone 15 и iPhone 15 Pro, компания Apple в этом году сократила разрыв между стандартной и "Pro" моделями. По сравнению с предшественником iPhone 15 имеет дисплей Dynamic Island, обновленную камеру и более совершенные внутренние компоненты. Однако Apple уже подумывает о новой линейке iPhone 16. На днях был представлен концепт iPhone 16, который демонстрирует модифицированное расположение камер в iPhone 16 и iPhone 16 Plus, а также сканер LiDAR и кнопку Action Button.

реклама

В следующем году ожидаются значительные изменения в линейке iPhone 16. Хотя "Pro" модели станут главным событием мероприятия, компания также позаботится о том, чтобы и стандартные модели получили заметные обновления. Последний концепт iPhone 16, созданный дизайнером (пользователь X @upintheozone), наглядно демонстрирует как будет выглядеть задняя и передняя панели iPhone 16, выход на рынок которого ожидается в сентябре 2024 года.



Это концептуальные изображения, на которых видно, что сканер LiDAR расположен в том же месте, что и в моделях "Pro". Если Apple пойдет дальше, то стандартные модели будут оснащены этим датчиком впервые после его появления в моделях, не относящихся к категории "Pro". Также можно заметить, что датчики камеры расположены не по диагонали, а по вертикали. Apple перешла на диагональное расположение датчиков камеры в iPhone 13. Как и в концепте iPhone 16, в iPhone 12 появились вертикальные датчики камеры.

Создатель концепции также предполагает, что Apple заменит переключатель Mute на моделях iPhone 16 кнопкой Action. В настоящее время только модели iPhone 15 Pro оснащены кнопкой Action, которая обеспечивает расширенную функциональность. В стандартных моделях по-прежнему используется кнопка отключения звука. Кроме того, Apple усовершенствует датчики камеры iPhone 16, оснастив их более быстрым 3nm чипом, как и в моделях iPhone 15 Pro.

Помимо аппаратного обеспечения, Apple также работает над внедрением функций генеративного искусственного интеллекта в iOS 18. Благодаря новым аппаратным и программным обновлениям iPhone 16 будет лучше конкурировать со своими же устройствами "PRO". Как уже говорилось, Apple анонсирует iPhone 16 во второй половине следующего года.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Отметим также, компания Apple постепенно наращивает свои усилия в области дополненной реальности вслед за выпуском гарнитуры Vision Pro. Недавно в последней бета-версии iOS 17.2 компания реализовала возможность записи пространственного видео для моделей iPhone 15 Pro. Эта функция использует усовершенствованную аппаратную часть камеры iPhone 15 Pro и сканер LiDAR для записи глубины объектов и людей в кадре. Новый концепт iPhone 16 предполагает наличие такого же сканера LiDAR в стандартных моделях iPhone 16.