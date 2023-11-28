Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
Представлен концепт iPhone 16 с поддержкой функции «PRO» и сканером LiDAR
Концепт iPhone 16 представляет собой дизайн, подобный iPhone 12, но с поддержкой функции "Pro", плюс сканер LiDAR.

реклама

Интереснейшая концепция iPhone 16 предполагает вертикальное расположение камеры с датчиком LiDAR для возможностей AR.

Выпустив iPhone 15 и iPhone 15 Pro, компания Apple в этом году сократила разрыв между стандартной и "Pro" моделями. По сравнению с предшественником iPhone 15 имеет дисплей Dynamic Island, обновленную камеру и более совершенные внутренние компоненты. Однако Apple уже подумывает о новой линейке iPhone 16. На днях был представлен концепт iPhone 16, который демонстрирует модифицированное расположение камер в iPhone 16 и iPhone 16 Plus, а также сканер LiDAR и кнопку Action Button.

реклама

В следующем году ожидаются значительные изменения в линейке iPhone 16. Хотя "Pro" модели станут главным событием мероприятия, компания также позаботится о том, чтобы и стандартные модели получили заметные обновления. Последний концепт iPhone 16, созданный дизайнером (пользователь X @upintheozone), наглядно демонстрирует как будет выглядеть задняя и передняя панели iPhone 16, выход на рынок которого ожидается в сентябре 2024 года.


Это концептуальные изображения, на которых видно, что сканер LiDAR расположен в том же месте, что и в моделях "Pro". Если Apple пойдет дальше, то стандартные модели будут оснащены этим датчиком впервые после его появления в моделях, не относящихся к категории "Pro". Также можно заметить, что датчики камеры расположены не по диагонали, а по вертикали. Apple перешла на диагональное расположение датчиков камеры в iPhone 13. Как и в концепте iPhone 16, в iPhone 12 появились вертикальные датчики камеры.

Создатель концепции также предполагает, что Apple заменит переключатель Mute на моделях iPhone 16 кнопкой Action. В настоящее время только модели iPhone 15 Pro оснащены кнопкой Action, которая обеспечивает расширенную функциональность. В стандартных моделях по-прежнему используется кнопка отключения звука. Кроме того, Apple усовершенствует датчики камеры iPhone 16, оснастив их более быстрым 3nm чипом, как и в моделях iPhone 15 Pro.

Помимо аппаратного обеспечения, Apple также работает над внедрением функций генеративного искусственного интеллекта в iOS 18. Благодаря новым аппаратным и программным обновлениям iPhone 16 будет лучше конкурировать со своими же устройствами "PRO". Как уже говорилось, Apple анонсирует iPhone 16 во второй половине следующего года.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Отметим также, компания Apple постепенно наращивает свои усилия в области дополненной реальности вслед за выпуском гарнитуры Vision Pro. Недавно в последней бета-версии iOS 17.2 компания реализовала возможность записи пространственного видео для моделей iPhone 15 Pro. Эта функция использует усовершенствованную аппаратную часть камеры iPhone 15 Pro и сканер LiDAR для записи глубины объектов и людей в кадре. Новый концепт iPhone 16 предполагает наличие такого же сканера LiDAR в стандартных моделях iPhone 16.

#iphone 16 #lidar #сканер lidar
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

iPhone 16 учтёт ошибки при проектировании прошлой модели и получит продвинутую систему охлаждения
Инсайдеры iPhone 16 утверждают, что Apple не вернет Touch ID
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженерам наконец удалось решить полувековую проблему самолетов Ил-96
34
Штурмовые группы русских войск в Авдеевке заперли бойцов ВСУ на западе «Нивы»
6
Болгария передаст бесплатно более ста бронетранспортеров БТР-60 Украине
8
Sohu: Любому атомному авианосцу достаточно лишь одного попадания российского "Циркона"
7
Старый игрок Fortnite сбит с толку, получив редкие скины спустя годы
3
Bloomberg: «Газпром» делает из Китая новую Европу
2
Раскрытый прорыв OpenAI в области "сверхразума" создал значительные проблемы
6
Аккумуляторы без никеля для электромобилей способны заряжаться от 20% до 80% за 6 минут
+
Sony PlayStation может обанкротиться
10
Пресс-секретарь Пентагона заявила, что поставки на Украину снарядов идут согласно плану
1
Северная Корея запустила военный спутник и взорвала ракету
+
Telegraph: Запад проиграл гонку по поставкам снарядов – ВСУ не получат миллион боеприпасов в срок
+
Компания Элона Маска Neuralink, занимающаяся разработкой мозговых имплантатов, привлекла $ 43 млн
2
Китай начинает строительство подводного дата-центра с производительностью, равной 6 млн. ПК
5
«Норникель» и «Росатом» построят плавучую АЭС в Норильске
3
Некоторые фанаты GTA не уверены, что в предстоящем трейлере Rockstar Games покажут GTA 6
1
Швейцарские ученые предложили новый метод прогнозирования землетрясений и цунами
+
NASA: Высадка на Луне становится сложным вызовом
4
Семейный кроссовер с мотором Volvo и 7 местами скоро появится в России
+
Пограничная служба Украины задержала уклонистов, пытавшихся выехать по паролю «картошка»
6

Популярные статьи

Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
168
Как собрать мощный игровой ПК на Intel и NVIDIA в конце 2023 года и не разориться
16
Итоги гоночного уик-энда 25-26 ноября
7
Демографическая яма в России и как с ней бороться
109
VT4 - китайский основной боевой танк создали специально для экспорта в развивающиеся страны
1
Продажи консолей в Черную пятницу — провал Xbox Series S в Америке
5
США дразнят Китай и Россию чудо-истребителем 6-го поколения и его беспилотным ведомым
11
О коррупции в Украине в оценке западных СМИ
30
MBT-70 – американский супертанк, который создавался для борьбы с СССР
+
F-8 Crusader – последний американский "пушечный" истребитель
+

Сейчас обсуждают

nukemall
03:22
Это если бегает, машины 50-летнего возраста, ещё и такой замысловатой но при этом допотопной конструкции(два нижнеклапанных двигателя родом из 20-х годов прошлого века, две коробки передач, раздельный...
Болгария передаст бесплатно более ста бронетранспортеров БТР-60 Украине
Вадим Маракулин
03:11
Цинично, но и не удивительно, похожее бывало и в Крымской войне 1853 года и в Русско-турецкой войне 1877 года, вот о Русско-турецкой писал писатель Всеволод Гаршин в рассказах "Четыре дня", "Трус", "И...
Россия закупает у Украины запчасти и детали для самолётов и вертолётов
Skyten
02:58
Главная героиня фильма, Лиза Дрейк (Эмили Блант), не имея особых талантов - талант то у неё как раз есть, это общаться с людьми и убеждать. Именно по этому её нанял некий представитель, который поддел...
"Продавцы боли" и "Молчание ангелов" - краткий обзор двух фильмов
Дмитрий Зяблов
02:48
Летом кусты им мешают, зимой грязь, опять не ладно, клята вата! 😂
Пользователи Google Drive сообщают о потере многомесячных данных
Дмитрий Зяблов
02:44
Ещё бы с педрилкиным встречаться зашкварным.
В МИД РФ исключили встречу Лаврова с Блинкеном на полях СМИД ОБСЕ
Илья Ковалёвъ
02:36
Из технологий нвидия пользуюсь разве что длсс2. Длсс3 вообще не впечатлил, отзывчивость в играх он не улучшает. Лучи - посмотрел и выключил, ибо из вариантов 1440р+ртх или 4к без ртх всегда больше нра...
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Dimon1996
02:34
Это с чего такой вывод? Наоборот, полностью устраивает.
Military Watch: Россия впервые подтвердила боевое применение новых истребителей МиГ-35 в Украине
Dimon1996
02:31
Сколько лет уже предсказывают "крах" доллару, а он все никак. Не читает предсказания, видимо :)
Предсказавший кризис 2008 года экономист рассказал о возможном закате эпохи доллара
Серый Кардинал
02:25
Млять... какие сложности, а как же предыдущее посещение луны??? В вязаных скафандрах и ракета на педальной тяге???)))) Поэтому большинство все больше убеждаются в ,,лунной афере,,!
Tesla Model 3 признана наименее надежным автомобилем
Ryan-Cooper Cooperyan
02:23
∆ox в квадрате
Sony PlayStation может обанкротиться
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем