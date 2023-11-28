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Gorovic
Ericsson Networks представила новый чип RAN для увеличения мощности мобильного трафика
Обновления, внесенные в линейку RAN Compute, специально ориентированы на быстрорастущий мобильный трафик.

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Ericsson Networks - это компания, которая широко известна тем, что оказывает содействие компаниям по услуге связи (CSP) в развитии технологий радиодоступа. Модернизация линейки RAN Compute ориентирована с учетом быстро растущего мобильного трафика, который, по прогнозам, до 2028 года вырастет во всем мире в 3 раза. Более того, поскольку одновременно растет и внедрение стандарта 5G, возникает потребность в мощности, способной реально обслуживать очень большую аудиторию, поэтому новые разработки Ericsson RAN Compute весьма важны и полезны.

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"Наш новый и усовершенствованный портфель RAN Compute был разработан с учетом пожеланий клиентов Ericsson и их  потребностей в перспективе. Он отвечает потребностям клиентов в их масшатабном использовании этого портфеля и способствует их стремлению защитить свои сети на будущее благодаря при поддержке архитектуры Open RAN", - заявляет Майкл Бегли, руководитель подразделения RAN Compute, Ericsson.

Переходя к сути вопроса, следует отметить, что компания Ericsson выпустила в общей сложности четыре различных продукта, которые призваны максимизировать вычислительные возможности RAN с оптимизированной производительностью при минимальных аппаратных и энергетических затратах. Это процессоры для внутренних (RAN Processor 6672 и RAN Processor 6655) и наружных сетей (Radio Processor 6372 и Radio Processor 6355), ориентированные на различные приложения. Самое интересное в новом процессоре Ericsson — это использование процесса Intel 4, а изображения этого процессора, которыми поделилась Ericsson, на самом деле указывают на тот факт, что здесь использовалась магия IFS.

Интригующим моментом в Intel 4 является то, что до сих пор он не был принят в отрасли, и ожидалось, что он будет использоваться только в грядущей линейке процессоров Meteor Lake компании Team Blue, но, похоже, этот процесс позволит добиться больших успехов в области создания заказных ASIC-сетей. RAN-процессор 6672 и радиопроцессор 6372 компании Ericsson теперь будут обеспечивать в 4 раза больше пропускную способность и в два раза более высокую энергоэффективность, если сравнивать показатели с предыдущим поколением, поддерживая режимы 4G и 5G одновременно. Интересно также, что последние вычислительные продукты RAN потребляют в среднем более, чем на 45% меньше энергии по сравнению с отраслевыми эталонами.

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Считается, что новые RAN-процессоры и радиопроцессоры Ericsson поднимут динамику развития глобальных сетей на новую высоту, и интеграция техпроцесса Intel 4, безусловно, является шагом в правильном направлении.

#ericsson #ericsson networks #ran compute
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