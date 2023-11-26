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Gorovic
Цена на AMD Radeon RX 7900 GRE снижается, геймеры в Европе выжидают еще лучшей цены
Снижение цен на серию RX 7000 может быть связано с изменением курса доллара США по отношению к евро.

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Геймеры в Европе, присматривающиеся к настольным игровым видеокартам на базе RDNA3, теперь собираются повременить до неизбежной корректировки цены на RX 7900 GRE, которая, как ожидается, очень скоро опустится ниже 600 евро. В настоящее время эта видеокарта широко доступна через розничные сети по всей Европе, но некоторые ритейлеры в очередной раз снизили цену на эту товарную позицию.

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Radeon RX 7900 GRE официально не является картой DIY, по крайней мере, за пределами Китая. Но AMD не стала препятствовать партнерам по производству плат и системным интеграторам продавать эти карты геймерам без необходимости покупать целую систему. В результате цена постепенно стала снижатся и, как предсказывают, вскоре может преодолеть барьер в 600 евро.

Цены на RX 7900 GRE в Европе неуклонно снижались с момента выпуска. Первые предложения на рынке DIY составляли около 720 евро, и это было в октябре. В начале этого месяца цена на карту быстро упала до 617 евро, но недавно пользователи нашли ту же самую карту за 604/606 евро. Самое выгодное предложение по карте XFX эталонного дизайна нашли в Латвии, где один из розничных продавцов предлагает ее по цене 603,88 евро.

Цена RX 7900 GRE на данный момент всего на 70 евро выше, чем у RX 7800 XT. Несмотря на то, что обе карты имеют одинаковую конфигурацию памяти, модель GRE может похвастаться на 33% большим количеством ядер. Важно отметить, что увеличение количества ядер не дает прямого прироста производительности на 33%, поскольку 7900 GRE существенно ограничена по мощности. Однако обе карты могут быть разогнаны и оптимизированы для получения более качественного игрового опыта, что делает GRE интересной альтернативой.

Снижение цен на серию RX 7000 в Европе может быть связано с изменением курса доллара США по отношению к евро. Если эта тенденция сохранится, то велика вероятность того, что цена на RX 7900 GRE в скором времени будет ниже 600 евро. Примечательно, что все модели Radeon 7000 постепенно становятся все более дешевыми: цены на большинство SKU снизились на 20-30 EUR.

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Еще одним фактором снижения цен является скорый выход на рынок карт GeForce RTX 40 SUPER, запланированный на январь. Это означает, что карты Radeon 7900/7800 столкнутся с усилением конкуренции в связи с появлением дополнительных товарных позиций от NVIDIA.

#amd #rx 7900 gre
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