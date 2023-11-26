Отчеты, просмотренные изданием NYT, показывают, что соцсеть X может потерять до 75 млн долларов из-за ухода крупных рекламодателей

Стало известно, что к концу года соцсеть X очевидно потеряет до 75 миллионов долларов дохода из-за потери рекламодателей.

Традиционно последние три месяца года считаются наиболее успешным кварталом для социальных сетей. В период "черной пятницы", "киберпонедельника", рождественских и новогодних праздников все компании увеличивают расходы на рекламу, а соцсети хорошо на этом зарабатывают. Но только не X.

реклама

По данным, более 100 брендов прекратили покупать рекламу в социальной сети X после 15 ноября. Еще несколько десятков компаний собираются последовать этому примеру. Организация Media Matters for America опубликовала свой отчет, который содержит сведения о том, что реклама некоторых известных компаний, таких как IBM, Apple, Oracle и других, была показана рядом с ненадлежащими постами, которые содержали крайне правые теории заговора и антисемитский дух. Илон Маск оказался в кругу серьезного скандала, так как поддержал пост некоего пользователя, в котором тот утверждал, что еврейские общины поддерживают "диалектическую ненависть к белым".

Среди отказавшихся от рекламы в X - политические кампании, технологические корпорации, различные бренды и сети быстрого питания. Например, IBM, Airbnb, Microsoft, Coca-Cola, Apple, Amazon, Disney – и это еще не весь список.

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Airbnb, например, остановил рекламу на сумму свыше 1 миллиона долларов, а Uber урезал рекламу на сумму свыше 800 000 долларов. По оценкам X, приостановленная реклама Netflix обошлась почти в 3 миллиона долларов. Некоторые дочерние компании Microsoft также перестали закупать рекламу, что в итоге может привести к потере более 4 миллионов долларов дохода X за 4-й квартал. Сократили свою рекламу также подразделения Amazon по продажам книг и музыки и одна из дочерних компаний Google.