Благодаря AMD 3D V-Cache скорость работы RAM-диска достигла в тесте 182 ГБ/с - более чем в 12 раз быстрее, чем у самых быстрых SSD с интерфейсом PCIe 5.0.

Выяснилось, что если запустить RAM-диск на AMD Ryzen 3D V-Cache, то можно добиться такой скорости последовательного чтения и записи, которая превзойдет даже самые быстрые SSD PCIe 5.0.

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Загадка началась с интригующего скриншота, который представил эксперт по охлаждению Альберт Томас (Albert Thomas), на нем видно, что RAM-диск показывает в CrystalDiskMark скорость последовательного чтения и записи около 178 ГБ/с и 163 ГБ/с . Особенностью этого теста было то, что эти результаты Томас получил с RAM-диска, работающего на AMD Ryzen 7 7800X3D.

Первоначально это утверждение вызывало скептицизм, так как для запуска CrystalDiskMark необходимо было представить L3 в виде блочного хранилища. Предполагаемый объем (508 МБ) больше, чем 3D V-Cache на Ryzen 7 7800X3D, который имеет 96 МБ кэш-памяти L3. Однако, похоже, существует реальный способ использования 3D V-Cache как RAM-диск.

Этот метод обнаружил пользователь X (бывший Twitter) под ником Nemez. Он поделился описанием шагов по его реализации еще в феврале, но тогда это прошло незамеченным. Его результаты оказались еще более впечатляющими: на Ryzen 7 5800X3D последнего поколения последовательная скорость чтения/записи с RAM-диска составила 182 ГБ/с и 175 ГБ/с соответственно.

Метод базируется на OSFMount - это бесплатное программное беспечение, позволяющее создавать RAM-диски и монтировать файл-образ другого формата. Процесс создания RAM-диска и его форматирования в FAT32 не выглядит чем-то экстраординарным. Однако придется выставить точные настройки CrystalDiskMark, чтобы это все работало. По словам Nemez, надо настроить тестовые значения на SEQ 256 КБ, глубину очереди на 1 и потоки на 16. Необходимо также установить нулевое заполнение данных вместо случайного. Возможно, из-за интенсивности нагрузки на систему метод может не сработать с первой попытки, поэтому, вероятно, тест придется запускать несколько раз.

Интересно наблюдать за работой энтузиастов, которые находят новые способы использования 3D V-Cache от AMD, пишет издание Tomshardware. Несмотря на то, что показатели производительности выглядят необычно, потенциал 3D V-Cache еще не раскрыт полностью. Например, пиковая пропускная способность первого поколения 3D V-Cache составляет 2 ТБ/с, но в варианте второго поколении AMD увеличила ее до 2,5 ТБ/с.

Наблюдать за тем, как энтузиасты находят новые возможности использования 3D V-Cache AMD, интересно. Но несмотря на то, что показатели производительности выглядят эффектно, нет последовательного способа задействовать потенциал 3D V-Cache. Приведем пример: первое поколение 3D V-Cache имеет пиковую пропускную способность 2 ТБ/с. Второе поколение этой технологии от AMD увеличило пропускную способность до 2,5 ТБ/с.

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Эксперты считают, что у 3D V-Cache и RAM-диска есть потенциал. Это интересный способ объединить старые и новые технологии. Твердотельные накопители SSD превращают RAM-диски в архаику, но, возможно, массивные блоки 3D V-Cache помогут их возродить. Трудно представить, какие возможности откроются, если AMD заинтересуется этой идей и выпустит отказоустойчивую реализацию, в которой потребители смогут превратить 3D V-Cache в RAM-диск одним щелчком переключателя.