Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
RAM-диск, запущеный на AMD Ryzen 3D V-Cache, превзошел по скорости SSD PCIe 5.0
Благодаря AMD 3D V-Cache скорость работы RAM-диска достигла в тесте 182 ГБ/с - более чем в 12 раз быстрее, чем у самых быстрых SSD с интерфейсом PCIe 5.0.

реклама

Выяснилось, что если запустить RAM-диск на AMD Ryzen 3D V-Cache, то можно добиться такой скорости последовательного чтения и записи, которая превзойдет даже самые быстрые SSD PCIe 5.0.

реклама


Загадка началась с интригующего скриншота, который представил эксперт по охлаждению Альберт Томас (Albert Thomas), на нем видно, что RAM-диск показывает в CrystalDiskMark скорость последовательного чтения и записи около 178 ГБ/с и 163 ГБ/с . Особенностью этого теста было то, что эти результаты Томас получил с RAM-диска, работающего на AMD Ryzen 7 7800X3D.

Первоначально это утверждение вызывало скептицизм, так как для запуска CrystalDiskMark необходимо было представить L3 в виде блочного хранилища.  Предполагаемый объем (508 МБ) больше, чем 3D V-Cache на Ryzen 7 7800X3D, который имеет 96 МБ кэш-памяти L3. Однако, похоже, существует реальный способ использования 3D V-Cache как  RAM-диск.

Этот метод обнаружил пользователь X (бывший Twitter) под ником Nemez. Он поделился описанием шагов по его реализации еще в феврале, но тогда это прошло незамеченным. Его результаты оказались еще более впечатляющими: на Ryzen 7 5800X3D последнего поколения последовательная скорость чтения/записи с RAM-диска составила 182 ГБ/с и 175 ГБ/с соответственно. 

Метод базируется на OSFMount - это бесплатное программное беспечение, позволяющее создавать RAM-диски и монтировать файл-образ другого формата. Процесс создания RAM-диска и его форматирования в FAT32 не выглядит чем-то экстраординарным. Однако придется выставить точные настройки CrystalDiskMark, чтобы это все работало. По словам Nemez, надо настроить тестовые значения на SEQ 256 КБ, глубину очереди на 1 и потоки на 16. Необходимо также установить нулевое заполнение данных вместо случайного. Возможно, из-за интенсивности нагрузки на систему метод может не сработать с первой попытки, поэтому, вероятно, тест придется запускать несколько раз.

Интересно наблюдать за работой энтузиастов, которые находят новые способы использования 3D V-Cache от AMD, пишет издание Tomshardware. Несмотря на то, что показатели производительности выглядят необычно, потенциал 3D V-Cache еще не раскрыт полностью. Например, пиковая пропускная способность первого поколения 3D V-Cache составляет 2 ТБ/с, но в варианте второго поколении AMD увеличила ее до 2,5 ТБ/с.

Наблюдать за тем, как энтузиасты находят новые возможности использования 3D V-Cache AMD, интересно. Но несмотря на то, что показатели производительности выглядят эффектно, нет последовательного способа задействовать потенциал 3D V-Cache. Приведем пример: первое поколение 3D V-Cache имеет пиковую пропускную способность 2 ТБ/с. Второе поколение этой технологии от AMD увеличило пропускную способность до 2,5 ТБ/с.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Эксперты считают, что у 3D V-Cache и RAM-диска есть потенциал. Это интересный способ объединить старые и новые технологии. Твердотельные накопители SSD превращают RAM-диски в архаику, но, возможно, массивные блоки 3D V-Cache помогут их возродить. Трудно представить, какие возможности откроются, если AMD заинтересуется этой идей и выпустит отказоустойчивую реализацию, в которой потребители смогут превратить 3D V-Cache в RAM-диск одним щелчком переключателя.

#amd #3d v-cache #ram #amd 3d v-cache
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

AMD Ryzen Threadripper 7980X становится самым мощным в мире процессором HEDT
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Остановка транзита газа через Украину в 2024 может добить немецкую химическую промышленность
19
ИИ Google поставил под сомнение подлинность фотографий высадки астронавтов США на Луну
46
Forbes: у Украины есть сотни западных танков и боевых машин, но нет снарядов, сапёров и командиров
5
В Крыму намерены реализовать дорожный мегапроект
11
Председатель Госдумы выступил с резким комментарием относительно «релокантов»
7
Глава «Интеграции» рассказала о проблемах Binance
+
Минобороны рассекретило "умные" бомбы c УМПК и реактивным двигателем, способные пролететь 100 км
6
В Японии придумали, как увеличить ёмкость аккумуляторов в 10 раз и обещают технологический прорыв
9
Легкий китайский танк Type 15 с 105мм пушкой весит 35 тонн, что чуть больше веса Бредли
3
Цены на уран достигли $81, так как его на всех не хватает
8
Анонс трейлера GTA 6 собрал 3 миллиона лайков в Instagram
+
PS5 превосходит Xbox Series X\S по крайней мере в соотношении 7 к 1 на многих рынках
4
Самый большой в мире айсберг сдвинулся с места впервые за несколько десятилетий
+
Иран провёл успешные испытания своего второго прототипа самолёта Yasin
+
В Иране представили гиперзвуковую крылатую ракету «Фаттах-2»
1
Xiaomi готовит к выходу смартфон POCO M6 Pro 4G
+
Показана Cyberpunk 2077 с трассировкой путей от NVIDIA и качественным модом на динамическую погоду
2
Пользователи Android пожаловались, что Google убрала популярную функцию уведомлений в Android 14
1
Компания Colorful обратилась к AMD для создания нового ПК "все в одном"
+
В Китае усугубляется литиевый кризис, что повлияет на мировой рынок лития
+

Популярные статьи

10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 6
2
Обзор игровой мыши Acer OMW121
8
Почему вам не нужна видеокарта NVIDIA за 200 000р – собираю ПК для любых игр в 2К за 110 000р
13
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Ноябрь)
8
CF-105 Arrow – истребитель, созданный для борьбы с советскими стратегическими бомбардировщиками
+
Эксперты рассказали о применении МиГ-35 в спецоперации на Украине
+
Киев требует от Запада модернизированные F-16 с новым АФАР-радаром
11
Почему Михаил Мишустин может стать следующим Президентом России - личное мнение
50
Милей заявил, что Аргентина больше не будет заключать "секретные" сделки с Россией, Бразилией и КНР
25
Боевая машина Wiesel – классическая танкетка в современном исполнении
4

Сейчас обсуждают

alex surkov
12:09
Вполне логическое заявления от представителя тоталитарно терористического режима,представителей которого не пускает не одна цивилизованная страна,они в своей чорной злобе щас будут как в 37 году выиск...
Председатель Госдумы выступил с резким комментарием относительно «релокантов»
Aslan Heroes
12:08
Ну как бы логично что L3 кеш в проце работает "чутка" быстрее любого ssd , хоть PCI-e 10 x 16.Как бы прямой доступ.
RAM-диск, запущеный на AMD Ryzen 3D V-Cache, превзошел по скорости SSD PCIe 5.0
22870
12:00
Страна не имеющая тяжелой промышленности отказалась от газа, не важно от чьего. Расскажи свои сказки Rainmetal. Пусть они запитываются от Гретты в говно одетой.
Отказавшаяся от российского газа Чехия узнала, что чешские компании по-прежнему поставляют его
22870
11:58
КЭП проснулся. В любой системе RAM диск быстрее любого физического накопителя. Иначе бы такого понятия не существовало. Даже если какая-то фигня превзойдет RAM по скорости записи, то однозначно солье...
RAM-диск, запущеный на AMD Ryzen 3D V-Cache, превзошел по скорости SSD PCIe 5.0
Юля Ерунова-Ульшина
11:55
Вообще-то, мне казалось, что у нас тип, свободная страна и любой человек вправе куда-то поехать, вернуться или не вернуться. Если не нарушил закон, какие вопросы? У нас чиновники и депутаты по всему м...
Председатель Госдумы выступил с резким комментарием относительно «релокантов»
Maks_K
11:46
Припев супер новость!!!! Тут недавно ИИ утверждал что Австралии не существует !!! И что начнем карты перерисовывать?
ИИ Google поставил под сомнение подлинность фотографий высадки астронавтов США на Луну
Игорь Антонов
11:46
А чё в кроссовках
В Генштабе Украины рассказали о проведении российской армией ряда наступательных операций
coth
11:45
А что произошло такого в 2019, что она магически испарилась? Пару миллиарду квадратных метров площадей разом возвели или цены в 10 раз упали?
Демографическая яма в России и как с ней бороться
wild cat
11:41
Если дроны сумели добраться до подмосковных областей, то это уже грубый просчет ПВО РФ. Ну а бред, что ударный дрон, то есть со взрывчаткой, не нанес ущерба многоквартирному дому, врезавшись в него . ...
В ночь с 25 на 26 ноября ВСУ предприняли попытку массированной атаки российских городов
devchidable
11:41
Терзают смутные сомнения
Демографическая яма в России и как с ней бороться
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем