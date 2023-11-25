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Gorovic
Поклонники Zenless Zone Zero восстали из-за цензуры в новой версии игры
Zenless Zone Zero смягчила проявления насилия и убрала откровенные позы во 2-ой бета-версии - игроки оказались не довольны.

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Стартовала 2-я бета-версия Zenless Zone Zero, которая дает возможность поклонникам игр Honkai Star Rail и Genshin Impact посмотреть на то, что готовит компания Mihoyo в своей третьей большой игре. Но кажется, что многие не слишком оказались довольны увиденным, так как, разработчик умерил пыл, изменил наряды и чересчур откровенные позы персонажей.

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Одним из самых серьезных спорных моментов является Николь Демара, которая итак претерпела ряд изменений от начала запуска 1-ой бета-версии игры. Что изменила Mihoyo -значительно уменьшила физику грудной клетки Николь, которая теперь не может себя "вырубить" быстрым поворотом. Также довольно сильно изменились в меню ее позы: в переходах между экранами ее движения стали менее резкими.

Николь получила из всех персонажей самые радикальные изменения, однако фанаты увидели, что одежда других персонажей была также подкорректирована и скрыто больше открытых участков тела. Этот факт вызвал бурю негодования и негатив в отношении разработчиков игры. Как Mihoyo удалось путем лишь незначительных изменений в одежде внезапно превратить игру, которую фанаты ждали с таким нетерпением, в совершенно неиграбельную вещь, непонятно, но именно это они, по словам игроков, и сделали.

"Братан - это не выход, почему бы вам не сделать игру для 2-х летних детей. Объясните, что означает теперь рейтинг 16+. Прискорбно".

Что еще больше раздражает игроков, так это то, что понизили уровень жестокости. Игроки и так считают, что "куда уж больше" отказаться от вызывающих поз Николь и применить неуместную цензуру. На Reddit пользователь с ником WhateverLetMeIn521 заметил, что в игре, похоже, урезали уровень жестокости.


В 1-ой бета-версии игры был показан комикс, в котором лицо персонажа было все раздроблено, а его челюсть расколота на две части довольно жутким образом. Теперь же, судя по всему, этот комикс изменен для смягчения аспекта смерти, заменив кадр с раздробленной челюстью на картинку персонжа с отсутствующей головой, на которой не видно ни капли крови. Это по-прежнему жестоко, но гораздо менее жестоко, чем в предыдущей версии.

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Предположительно эти изменения объясняются тем, то, скорее всего, они связаны с желанием компании Mihoyo запустить игру в Китае, и никак не свзязаны с собственными творческими идеалами. Компания Mihoyo базируется в Китае, где, по всей видимости, действуют гораздо более жесткие правила и ограничения, нежели в других странах. Хотя игра претерпела изменения, которые многим не понравились, скорее всего фанаты предпочтут иметь слегка зацензуренную версию, чем не иметь вообще никакой игры.

#mihoyo #zenless zone zero
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