Графические процессоры Intel следующего поколения Arrow Lake получают новую архитектуру Xe-LPG Plus с XMX.

Компания Intel подтверждает, что в серию Core 100 Ultra, известную под названием Meteor Lake, официально будет включена архитектура Xe-LPG, которая основана на базе Xe-HPG Alchemist для дискретных игровых GPU. Xe-LPG будет выступать в качестве интегрированного графического решения на отдельной плитке GPU в составе Meteor Lake.

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Если Meteor Lake ориентирован только на мобильную сферу, то его преемник Arrow Lake должен распространить свое влияние на все потребительские сегменты. Повидимому, он будет использоваться в процессорах нового поколения серии Core Ultra 200. Теперь Intel прояснила планы в отношении обновленной версии Xe-LPG, получившей название Arrow Lake.

Примечания к патчам Intel Graphics Compiler (IGC) гласят, что данная архитектура будет называться Xe-LPG PLUS (или Xe-LPG+). Эти патчи инженеры Intel представили недавно вместе с обновлением для Arrow Lake-S (ARL-S), обозначив интегрированную графику именно так.

По данным Coelacanth's Dream, изменения в архитектуре связаны с внедрением блока XMX. Он поможет решать различные математические задачи, например сложение и умножение чисел, также будет использован специальный тип вычислений, называемого DPAS (Dot Product Accumulate Systolic).

В отчете высказывается предположение, что причина отсутствия в Meteor Lake блока XMX кроется в его маленьком размере. Для подобных технологий типа XeSS (temporal upscaling), это значит, что Meteor Lake будет поддерживать их, но через менее производительные опции DP4a, в то время как Arrow Lake будет использовать все преимущества этой технологии через ускоритель XMX.

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Дебют Arrow Lake ожидается в 2024 году во второй половине, причем Arrow Lake-S представит собой существенный сдвиг в настольной платформе Intel. Также платформа с новым сокетом LGA-1851 для ПК, будет иметь больше дорожек PCIe Gen5. Архитектура процессоров также будет усовершенствована за счет использования технологий Lion Cove Performance и Skymont Efficient core design.