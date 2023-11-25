За год цена упала на 75%, в этом месяце на 20%, и как ожидается, спад цены на сподумен еще далек до своего завершения

Цены в Китае на карбонат лития несколько дней назад упали на 2,3%, а в текущем месяце понизились на 20%. Последний прирост цен зафиксирован только 25 октября. Цена на сподумен - литийсодержащую породу, которая добывается в Австралии, упала более чем в 2 раза в 2023 году, сообщает Bloomberg.

Литий продолжил почти месячный спад, доведя падение до 75% в этом году, и, как ожидается, спад еще далек до своего завершения, что не может не повлиять на мировой рынок лития в целом.

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Избыток предложения естественным образом привел к снижению цен в этом году после того, как они подросли в предыдущие пару лет. Консалтинговая компания Benchmark Mineral Intelligence прогнозирует, что мировой рынок лития вернется к дефициту не раньше 2028 года. К тому же, повышение процентных ставок также приводит к неопределенности в отношении спроса во всем мире на электромобили, в результате чего многие автопроизводители стали пересматривать стратегию цен.

"Поскольку в грядущем году предложение по литию будет расти, мы увидим, скорее всего, дальнейшее падение цен", - говорит Аллан Рестауро (Allan Ray Restauro), аналитик Bloomberg. Он также указывает, что региональные различия по продажам электромобилей однозначно снижают настроения в данной отрасли.

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Компания SQM, занимающая второе место в мире по производству лития, предупредила на прошлой неделе инвесторов о том, что тенденция понижения цен может сохраняться до конца года . Также компания Albemarle, являющаяся крупнейшим производителем лития, недавно заявила, что появились производители, которые начали сворачивать свое производство, поскольку цены снизились ниже уровня рентабельности реинвестирования.