Это произошло в результате невозможности выделения бизнеса в отдельную организацию, а также на фоне ИИ-бума.

Компания Alibaba делает первые шаги по реорганизации своего облачного бизнеса путем смены руководства, стремясь возобновить рост и воспользоваться ИИ-бумом после отмены долгожданного выделения данного подразделения из общего бизнеса стоимостью 11 млрд. долларов.

реклама

Компания назначила трех новых руководителей, которые возглавят основные направления бизнеса Alibaba Cloud Intelligence, причем двое из них будут подчиняться непосредственно генеральному директору Эдди Ву (Eddie Wu), сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией. Ключевым из них является так называемое публичное облако - подразделение облачных услуг, ориентированное на корпоративных клиентов в Китае.

Этот шаг, направленный на возвращение доли рынка, произошел через неделю после того, как Alibaba отказалась от планов по выделению и регистрации бизнеса Cloud Intelligence, разочаровав инвесторов и спровоцировав распродажу акций на сумму 24 млрд. долларов всего за два дня. Реорганизация уточняет порядок подчинения после почти годичного периода управленческих потрясений, начавшегося с уходом бывшего президента Джеффа Чжана в 2022 году. С тех пор Alibaba Cloud оставалась без долгосрочного генерального директора - Дэниел Чжан ненадолго возглавил бизнес после ухода с поста генерального директора группы компаний Alibaba в июне, а затем внезапно уволился примерно через три месяца.

Смена руководства Alibaba Cloud вряд ли изменит перспективы ее роста в секторе, где все большее место занимают государственные предприятия и поставщики, поддерживающие государство. В первом полугодии Tencent и Alibaba уступили долю Huawei и трем национальным телекоммуникационным компаниям, что свидетельствует об усилении государственного участия в секторе облачных вычислений в Китае. Аналитики ожидают, что эта тенденция сохранится до 2024 года, и считают, что у компании Alibaba ограниченные стратегические возможности.

Облачное подразделение находится в центре инициатив Alibaba в области искусственного интеллекта. Компания из Ханчжоу выпустила собственную крупную языковую модель Tongyi Qianwen, а также инвестирует в такие перспективные стартапы, как Zhipu AI и Baichuan. В прошлом месяце председатель совета директоров Alibaba Джозеф Цай заявил, что в настоящее время в облачном подразделении компании работает половина китайских компаний, занимающихся разработкой генеративного искусственного интеллекта, и обслуживается около 80% технологических компаний страны.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Новые назначения могут предвещать более масштабную реструктуризацию после неожиданного решения Alibaba на прошлой неделе отменить запланированное выделение компании. Это решение поставило под сомнение историческую реорганизацию, задуманную всего несколькими месяцами ранее. Это также совпало с резким замедлением роста прибылей облачного подразделения после того, как в последние годы конкуренты, такие как China Telecom переманили бизнес-клиентов.