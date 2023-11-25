Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
Alibaba реорганизует облачное подразделение после отказа от выделения бизнеса
Это произошло в результате невозможности выделения бизнеса в отдельную организацию, а также на фоне ИИ-бума.

реклама

Компания Alibaba делает первые шаги по реорганизации своего облачного бизнеса путем смены руководства, стремясь возобновить рост и воспользоваться ИИ-бумом после отмены долгожданного выделения данного подразделения из общего бизнеса стоимостью 11 млрд. долларов.

реклама

Компания назначила трех новых руководителей, которые возглавят основные направления бизнеса Alibaba Cloud Intelligence, причем двое из них будут подчиняться непосредственно генеральному директору Эдди Ву (Eddie Wu), сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией. Ключевым из них является так называемое публичное облако - подразделение облачных услуг, ориентированное на корпоративных клиентов в Китае.

Этот шаг, направленный на возвращение доли рынка, произошел через неделю после того, как Alibaba отказалась от планов по выделению и регистрации бизнеса Cloud Intelligence, разочаровав инвесторов и спровоцировав распродажу акций на сумму 24 млрд. долларов всего за два дня. Реорганизация уточняет порядок подчинения после почти годичного периода управленческих потрясений, начавшегося с уходом бывшего президента Джеффа Чжана в 2022 году. С тех пор Alibaba Cloud оставалась без долгосрочного генерального директора - Дэниел Чжан ненадолго возглавил бизнес после ухода с поста генерального директора группы компаний Alibaba в июне, а затем внезапно уволился примерно через три месяца.

Смена руководства Alibaba Cloud вряд ли изменит перспективы ее роста в секторе, где все большее место занимают государственные предприятия и поставщики, поддерживающие государство. В первом полугодии Tencent и Alibaba уступили долю Huawei и трем национальным телекоммуникационным компаниям, что свидетельствует об усилении государственного участия в секторе облачных вычислений в Китае. Аналитики ожидают, что эта тенденция сохранится до 2024 года, и считают, что у компании Alibaba ограниченные стратегические возможности.

Облачное подразделение находится в центре инициатив Alibaba в области искусственного интеллекта. Компания из Ханчжоу выпустила собственную крупную языковую модель Tongyi Qianwen, а также инвестирует в такие перспективные стартапы, как Zhipu AI и Baichuan. В прошлом месяце председатель совета директоров Alibaba Джозеф Цай заявил, что в настоящее время в облачном подразделении компании работает половина китайских компаний, занимающихся разработкой генеративного искусственного интеллекта, и обслуживается около 80% технологических компаний страны.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Новые назначения могут предвещать более масштабную реструктуризацию после неожиданного решения Alibaba на прошлой неделе отменить запланированное выделение компании. Это решение поставило под сомнение историческую реорганизацию, задуманную всего несколькими месяцами ранее. Это также совпало с резким замедлением роста прибылей облачного подразделения после того, как в последние годы конкуренты, такие как China Telecom переманили бизнес-клиентов.

#alibaba
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Владельцы TikTok за год увеличили свою прибыль практически до 25 миллиардов долларов
Китай оштрафовал Alibaba за "вульгарность"
Китайские компании закупают чипы NVIDIA на $5 млрд
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В ОАК собрались создать истребитель шестого поколения и рассказали о его признаках
14
На китайских заводах десятки тысяч видеокарт RTX 4090 разбираются в компактные чипы для ИИ
17
Forbes: Российская бронетехника и бойцы на передовой стали получать персональные глушилки дронов
4
Для SMIC выпуск 5-нм продукции будет дорогим удовольствием
+
Одно из самых популярных шоу Netflix возвращается
1
В Крыму намерены реализовать дорожный мегапроект
4
Графические процессоры RX 8700 XT/8600 XT на базе AMD RDNA 4 получают первые исправления на LLVM
+
Asus провела эксперимент: подключила RTX 4090 к другой видеокарте 4060 Ti со встроенным слотом M.2
6
Старые телефоны Samsung Galaxy получат приятное обновление
+
Российские войска продавили украинскую армию на юго-западе промышленной зоны Авдеевки
1
Невыпущенные чипы 14-го поколения уже замечены на китайских сайтах реселлеров
+
Покупка Core i5-14400F не имеет смысла — по тестам новинка быстрее Core i5-13400F всего на 2,1%
1
Horizon Zero Dawn с полной трассировкой лучей ухудшает визуальные эффекты своего сиквела
5
Interia: Под Авдеевкой ВСУ максимально вероятно ожидает сценарий "Бахмут 2.0"
5
Tom's Hardware назвали лучшие колонки для ПК в 2023 году
8
Власти Пакистана рассматривают вариант покупки китайских истребителей вместо американских
2
Минобороны рассекретило "умные" бомбы c УМПК и реактивным двигателем, способные пролететь 100 км
4
Россия атаковала минувшей ночью аэродромы на Украине в момент нахождения там командования ВВС
3
Можно окончательно попрощаться со знаменитой функцией Touch ID от Apple
+
Lenovo требует от Asus прекратить продажи ноутбуков в США
+

Популярные статьи

О малозаметных подводных лодках типа "Готланд" ВМС Швеции
1
Артиллерия ВСУ нанесла удар по заградотрядам "Азова", обстрел длился полчаса
43
Параллельные и последовательные порты: вчера и сегодня
8
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 6
1
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Ноябрь)
4
CF-105 Arrow – истребитель, созданный для борьбы с советскими стратегическими бомбардировщиками
+
5 способов продлить срок службы ноутбука и заряда батареи: простые и эффективные методы
1
Эксперты рассказал о применении МиГ-35 в спецоперации на Украине
+
Геополитический выбор Казахстана - возможный путь к катастрофе
5
Боевая машина Wiesel – классическая танкетка в современном исполнении
3

Сейчас обсуждают

Китя.
11:24
уже сняли https://youtu.be/Rr8ljRgcJNM
Фото лунной миссии США сочла подделкой нейросеть от Google
VAKT
11:18
Так уже фоткали - имеются.
Фото лунной миссии США сочла подделкой нейросеть от Google
VAKT
11:17
Китя не читатель - китя писатель ?
Фото лунной миссии США сочла подделкой нейросеть от Google
Китя.
11:17
Если США были на луне. пусть повторят.
Фото лунной миссии США сочла подделкой нейросеть от Google
Дмитрий Сидоров
11:15
Просто отвратительный слог. Кто это писал? Нейросеть? Ужас
Broadcom завершила сделку по покупке VMware за $69 млрд
VAKT
11:13
Маринеры не приземлялись, а Маринер 2, на который вы ссылаетесь, даже не выходил на орбиту - пролётная траектория.
Фото лунной миссии США сочла подделкой нейросеть от Google
VAKT
11:12
и здесь таких всё больше и больше, скоро и плоскоземельщики подтянутся
Фото лунной миссии США сочла подделкой нейросеть от Google
VAKT
11:07
Автор, ты - дебил, на Луну высаживались не один раз, как ты утверждаешь, а шесть. и лунная программа ввергла экономику США в пропасть стагфляции, отвязки доллара от золота и смерти Бреттон-Вудской сис...
Фото лунной миссии США сочла подделкой нейросеть от Google
Demiurg666
11:04
Понятненько, Мишустина решили убрать, для этого и заказали
Почему Михаил Мишустин может стать следующим Президентом России - личное мнение
Kemran Sawyer
11:00
Херня ? ясно 😁
Фото лунной миссии США сочла подделкой нейросеть от Google
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем