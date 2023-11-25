Российская компания Waybot Robotics производит роботов, для профессиональной уборки помещений, не требующих вмешательства оператора.

Роботизированный уборщик для профессиональной уборки помещений разработан российской компанией Waybot Robotics. Компания является участником «Сколково», а свою разработку назвала Cleanbotics 600.

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Профессиональный робот-уборщик для больших помещений Cleanbotics 600 может работать без подзарядки 4 часа, а полный цикл уборки составляет 18 часов в сутки на объем площади 1500 кв.м. в час. Cleanbotics не нужен оператор - он самостоятельно заряжается, меняет воду и добавляет моющие вещества в заданной дозировке, сообщает Involta.

Поломоечная машина весит 70 килограмм и имеет габариты 76х78х100 см. А благодаря мощному всасывающему двигателю на 35Вт убирает самые загрязненные поверхности.

Интересно, что робот также предоставляет отчет о проделанной работе. Например, какой объем площади убран, сколько было израсходовано моющих средств и т.д. Встроенные датчики позволяют ему обходить препятствия, "видеть" мелкие предметы, мыть качественно пол в узких местах и даже использовать лифт для перемещений между этажами предприятия или торгового центра, в котором он работает.

На своем сайте Waybot Robotics обращает также внимание на такой ключевой момент, как повышение рентабельности бизнеса, который решит использовать роботизированного уборщика. Робот снимает проблему нехватки и обучения персонала, минимизирует издержки на моющие средства и, в конечно счете, не допускает ошибок, которые всегда присутствуют, когда речь идет о человеческом факторе.

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Компания является разработчиком также и других систем. Это - летающие роботы для уборки фасадов домов, подметальщики улиц и другие. Роботы используют автономную систему с 3D камерами и лазерными датчиками и уже активно применяются в различных учреждениях России, в том числе медицинских и общественных местах.