Xiaomi SU7 EV оснащен спортивным крылом, предназначенным для перехвата и перенаправления воздушного потока с целью увеличения скорости разгона

Компания Xiaomi готовится представить новые электромобили. Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) недавно показало изображения готовящегося к выпуску электромобиля Xiaomi Smart Speed Ultra 7 (SU7 EV). В сертификации министерства говорилось, что Xiaomi представит свой первый электромобиль в трех вариантах. Таким образом, две другие модели будут известны как SU7 Pro EV и SU7 Max EV. Пользователи Weibo опубликовали несколько шпионских фотографий электромобилей Xiaomi, скрытых камуфляжем.

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Что известно о SU7 EV

Шпионские изображения закамуфлированного SU7 EV демонстрируют дизайн, схожий с представленными MIIT эскизами. По имеющимся данным, Xiaomi планирует выпустить новый EV как роскошный седан C-класса, вступив в конкуренцию с Tesla, NIO, Geely и другими компаниями.

Будущий Xiaomi SU7 EV оснащен спортивным крылом, предназначенным для перехвата и перенаправления воздушного потока с целью увеличения скорости разгона. Активные крылья часто встречаются в гоночных и высокопроизводительных автомобилях, где нужно максимально увеличить скорость.



Дизайн отличается плоскими фарами и покатым капотом, широкие колесные арки оснащены пятиспицевыми дисками с тормозными суппортами. В отличие от современных автомобилей с виртуальными наружными зеркалами заднего вида, Xiaomi выбрала небольшие зеркала бокового вида.

Детали интерьера включают трехспицевое рулевое колесо с плоской нижней частью, многочисленные переключатели, селектор режимов движения и кнопку с надписью Xiaomi. Автомобиль будет оснащен большим информационно-развлекательным табло, подобным тому, что установлен в электромобилях Tesla.



Что известно о SU7 Max EV

На шпионском изображении, опубликованном в сети Weibo, на задней стойке виднеется датчик Face-ID, предположительно являющийся частью премиального Xiaomi SU7 Max EV.

Задняя часть демонстрирует спойлер, что говорит о стремлении Xiaomi позиционировать автомобиль как высокопроизводительный вариант.

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Примечательно, что на автомобиле видны тормозные суппорты Brembo, что часто встречается на высококлассных электромобилях.