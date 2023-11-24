Cyberpunk 2077 сейчас получает большие скидки чуть ли не на всех платформах, а некоторые версии игры являются самыми дешевыми за всю историю.

На игру Cyberpunk 2077 во многих магазинах сейчас действуют скидки до 50%, а на некоторых платформах она стоит до смешного дешево. Хотя эта волна снижения цен на хит от CD Projekt Red присоединилась к и без того внушительному списку привлекательных предложений на видеоигры для "Черную пятницы 2023", большинство скидок будут действовать до следующей недели.

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Несмотря на то, что запуск игры в 2020 году был сопряжен с техническими неурядицами, в конечном счете игре удалось переломить ситуацию, и не в последнюю очередь благодаря тому, что CDPR потратила более 125 млн долларов на исправление и доработки Cyberpunk 2077 в последующие годы. После серии масштабных обновлений и выхода расширения Phantom Liberty, игра собирается отметить третью годовщину своего выхода.

Хотя есть много причин для тех, кто еще не играл в Cyberpunk 2077, чтобы подумать о приобретении игры, волна недавних скидок сделала ее еще более привлекательной. Самые большие скидки были предоставлены на ролевую игру для PC-версию. За половину цены она сейчас продается как на Steam, так и на собственном сайте CDPR GOG. Cyberpunk 2077 стоит 29,99 долларов США и является самой дешевой игрой в Steam.

Владельцы двух последних консолей Sony также могут приобрести игру по хорошей цене в PlayStation Store. Кроме того, в магазине Best Buy физическое издание ролевой игры для PS4 продается всего за 12,99 долл. Поскольку обновление для Cyberpunk 2077 для нового поколения является бесплатным, нет никакой разницы между установкой дисков с игрой для PS4 и PS5, и покупкой игры в цифровом виде на консоли Sony текущего поколения. В то время как распродажа в PlayStation Store заканчивается 28 ноября, пока неизвестно, как долго продлится предложение Best Buy.

В то же время в магазине Microsoft Store версия Cyberpunk 2077 для консоли Xbox предлагается за $35,99. Несмотря на то, что это предложение предлагает наименьшую экономию среди всех новых акций, оно единственное, которое будет действовать до конца месяца.

На комплект, содержащий Cyberpunk 2077 и DLC Phantom Liberty, в вышеупомянутых магазинах также действуют скидки от 20% до 39%. Сам комплект идентичен недавно анонсированной Cyberpunk 2077: Ultimate Edition. Таким образом, ждать эту версию игры, которая выходит 5 декабря и пока не имеет официального ценника, имеет смысл только тем, кто хочет обладать физической копией Cyberpunk 2077 для ПК или консолей текущего поколения.

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