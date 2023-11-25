Видеокарту RTX 4090 подключили в качестве eGPU для RTX 4060 Ti через слот M.2

RTX 4060 Ti - не самая производительная видеокарта и компании Asus решила интегрировать в нее слот M.2 2280 PCIe 5.0 SSD. Карта использует ограниченное количество линий PCIe интерфейса и производитель переделал внутреннюю трассировку PCIe, чтобы добавить слот для SSD прямо на графический процессор.

реклама

Этот слот устанавливается на задней стороне печатной платы карты через вырез в бэкплейте, что дает ей потенциальное преимущество перед конкурентами с такой уникальной функцией. Компания продемонстрировала, что новый GPU обеспечивает пропускную способность встроенного SSD-накопителя более 12 ГБ/с. Кроме того, интегрированный порт M.2 может использоваться для подключения других устройств, что позволяет создавать новые функциональные возможности, например, использовать RTX 4090 в качестве eGPU.

Известно, что RTX 4060 Ti использует только восемь из доступных 16 линий PCIe. Оставшиеся восемь линий физически присутствуют, но отключены. Asus связала эти дополнительные линии для питания слота M.2. Несмотря на то, что RTX 4060 Ti использует интерфейс PCIe 4.0, даже если накопитель M.2 и материнская плата совместимы с PCIe 5.0, слот M.2 на GPU может работать на полной скорости PCIe 5.0. Asus RTX 4060 Ti также использует дополнительный шестиконтактный разъем питания PCIe для питания накопителя M.2, и его можно разогнать, причем профиль OC обеспечивает прирост частоты на 30 МГц.

В прототипе, продемонстрированном несколько месяцев назад, на печатной плате имелся вырез для подачи воздуха от вентиляторов GPU к стеку ребер и передней части печатной платы, на которой расположены контроллер SSD и микросхемы NAND, но в розничной версии этого нет. Хотя в печатной плате GPU есть вырез, твердотельный накопитель M.2 с контроллером и микросхемами NAND будет контактировать с частью радиатора GPU.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

На задней панели Asus предустановлена большая термопрокладка для передней печатной платы накопителя M.2, а в комплект поставки GPU входят два винта и отвертка. Установка "голого" SSD 2280 является довольно простым процессом. Но для расширения функциональности можно использовать переходники с M.2 на PCIe.