Уникальная бронемашина, созданная с учетом особого назначения. Может производить кислород на борту для работы на больших высотах.

В 2018 году на вооружение Народно-освободительной армии Китая поступил основной боевой танк ZTQ-15 (также называемый Type 15). Внешне он похож на большинство других современных основных боевых танков, таких как M1 Abrams или Leopard II. Он оснащен 105-миллиметровой нарезной основной пушкой, которая может быть переоборудована для стрельбы различными боеприпасами.

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Мощность дизельного двигателя составляет 1000 л.с., что позволяет развивать максимальную скорость чуть более около 50 км. в час, а запас хода на полном баке топлива составляет около 450 миль. Сами по себе технические характеристики и вооружение особо не выделяют Type 15 среди других современных танков.

Отличие Type 15 заключается в его массе и заявленном назначении. Во-первых, Type 15 сравнительно очень легкий - 33-36 тонн. Масса M1 Abrams и британского Challenger 2 может превышать 60 тонн. Что касается размеров, то Type 15 тоже относительно невелик - 24 фута 6 дюймов (более 7 метров). По длине он немного больше американской боевой машины пехоты Bradley, длина которой составляет чуть более 6 метров.

На Type 15 вмещается меньше экипаж, чем на Abrams - всего три солдата, тогда как на Abrams - четыре.



Type 15 не предназначен для сражений с другими танками - это задача гораздо более крупного основного боевого танка Type 99. Напротив, Type 15 предназначен для того, чтобы пройти там, где Type 99 и, возможно, другие более крупные танки пройти не смогут. Так как в Китае очень широкий диапазон рельефа местности - от плоскогорий и горно-снежной местности до джунглей и лесов, то Type 15, очевидно, разрабатывался с учетом и этого факта.



В чем отличие Type 15 от других современных бронемашин

По данным армии США, он также предназначен для борьбы с небольшими танками, стоящими на вооружении других азиатских стран. Кроме того, Type 15 может производить кислород на борту для работы на больших высотах, где экипаж и двигатель подвергаются воздействию воздуха, менее пригодного для дыхания.

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Новый китайский танк занимает немного странную нишу. Он слишком мал и, скорее всего, не обладает достаточной грузоподъемностью, чтобы составить серьезную конкуренцию танкам западных стран. В то же время он не предназначен для транспортировки войск в боевых условиях, как другие машины, более близкие по размерам, например, упомянутый выше Bradley. Как итог можно сделать вывод, что это уникальная машина, созданная с учетом особого назначения и с учетом географического положения Китая.