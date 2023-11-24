Два флагманских китайских смартфона с радиочастотным чипом C1, позволяющим совершать звонки в самых непростых ситуациях.

Компания Honor показала Honor 100 и Honor 100 Pro - это смартфоны флагманского уровня с OLED-дисплеями с частотой 120 Гц, поддерживают быструю зарядку 100 Вт.

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Honor 100

Отличительной особенностью Honor 100 является то, что это первый смартфон на базе которого стоит процессор Snapdragon 7 gen 3. Этот чип предназначен для устройств среднего класса с 4-х нанометровым процессором, который пришел на смену прошлогоднему Snapdragon 7 gen 1.

Дисплей Honor 100 представляет собой OLED-панель с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2664×1200. Телефон имеет сканер отпечатков пальцев. Камера селфи - 50 Мп. Основная камера состоит из двух модулей - 50-Мп сенсор Sony IMX 906 с OIS с оптической стабилизацией, и 12-Мп широкоугольной камеры, угол обзора которой составляет 112 градусов. Аккумулятор емкостью 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки при мощности 100 Вт.

Honor 100 Pro

Модель 100 Pro имеет больший OLED-экран (6,78 дюйма) и оснащена Snapdragon 8 Gen 2 - это чипсет еще мощнее. Honor сохранил основную камеру с разрешением 50 Мп и сверхширокоугольную камеру (разрешение 12 Мп), но появилась третья камера с разрешением 32 Мп, которая, как утверждает Honor, обеспечивает 50-кратный зум.

Оба смартфона доступны в четырех цветовых вариантах: фиолетовом, синем, белом и черном. Одним из различий между двумя телефонами является конструкция задней камеры, на Pro овальная, на "сотке" круглая.

Чип C1 включен в обе модели для улучшения качества звонков. Производитель утверждает, что это обеспечит бесперебойные звонки во время поездки в поездах и надежное подключение к интернету в подземках и закрытых пространствах, например в лифтах. Телефоны также могут переключаться между сетями с помощью Wi-Fi.

Технические характеристики Honor 100, Honor 100 Pro



Дисплей

Honor 100 оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2664×1200 пикселей, а версия Pro — 6,78-дюймовым OLED-дисплеем 1,5K с разрешением 2700×1224 пикселей. Оба телефона имеют частоту обновления 120 Гц, пиковую яркость 2600 нит и технологию сверхвысокочастотного ШИМ-регулирования яркости 3840 Гц.

Процессор

Honor 100 оснащен чипсетом Snapdragon 7 Gen 3, а Honor 100 Pro оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2 SoC. Он также оснащен собственным чипом C1 и системой жидкостного охлаждения VC.

Память

Серия Honor 100 оснащена 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти.

Камеры Honor 100

Honor 100 оснащен основной камерой Sony IMX906 с разрешением 50 МП и сверхширокоугольным макрообъективом 12 МП. Он оснащен фронтальной камерой на 50 МП для селфи.

Камеры Honor 100 Pro

Honor 100 Pro оснащен тройной задней камерой с основным датчиком Sony IMX906 на 50 МП, телеобъективом на 32 МП с оптической стабилизацией изображения и сверхширокоугольной макросъемкой на 12 МП. линза. Для селфи предусмотрена двойная камера с сенсорами на 50 и 2 МП.

Аккумулятор, зарядка

Honor 100 и Honor 100 Pro оснащены аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт. Модель Pro также получит поддержку быстрой беспроводной зарядки мощностью 66 Вт.

Операционная система

Что касается программного обеспечения, серия Honor 100 работает под управлением MagicOS 7.2 на базе Android 13.

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Новые телефоны Honor сначала поступят в продажу в Китае, а вскоре, как ожидается, появятся и на других рынках.