Компания объявила о возвращении заголовков для твитов.

Twitter или X, или как бы вы ни называли его теперь, с момента своего приобретения претерпел множество изменений. Верифицированные пользователи потеряли свои синие галочки, все остальные начали платить за них, а затем все продолжали наблюдать одно изменение за другим. Теперь компания объявила о возвращении заголовков для твитов - функции, о которой многие даже и не подозревали, но, судя по всему, она исчезла, и именно поэтому вы не видите заголовков в твитах, содержащих URL.

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Определение общих URL-адресов в Twitter снова станет простым процессом, а заголовки для твитов вернутся обратно.

Элон Маск объявил, что в грядущем обновлении пользовательского интерфейса Twitter или X вернутся заголовки. На первый взгляд, это может показаться достаточно незначительной функцией, но она поможет пользователям избежать ненужной путаницы, поскольку в большинстве случаев пользователи вообще не замечают URL

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Напомним, пользователи из России, в связи с последними событиями, не могут зайти в Twitter без подключения к VPN. Однако сама площадка никак не ограничивает доступ людям, проживающим на территории российской федерации.