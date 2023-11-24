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Gorovic
В Китае массово разбирают GeForce RTX 4090 на запчасти для изготовления AI-карт
«AI-бум» охватил Китай: санкционные графические процессоры NVIDIA RTX 4090 раскупаются китайскими компаниями для производства ИИ-карт

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Китайские компании стали приобретать карты GeForce с целью превращения их в AI-ускорители ради получения прибыли. Данная новость проливает свет на происхождение графических процессоров RTX 4090 с вентилятором на китайском рынке. Интересно, что партнеры NVIDIA, которые казалось бы, должны продвигать платы NVIDIA на своих сайтах, наоборот активно "не продвигают" этот тип кулера, и на то есть веские причины. Кулеры с вентилятором предназначены для графических процессоров рабочих станций и центров обработки данных, и им не место в игровых моделях мощностью 450 Вт.

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Согласно сообщению китайского инсайдера, некоторые компании уже массово разбирают карты RTX 4090 и используют их детали для создания совершенно новых GPU с совершенно другими кулерами. Процесс носит масштабный характер: поддоны с графическими процессорами RTX 4090 ожидают разборки. Из этих плат извлекаются наиболее дорогие компоненты, которые затем используются в различных платах с обдувочными кулерами. Выбор кулеров с обдувом объясняется их эффективностью в среде с несколькими GPU. Это то, что имеет смысл использовать в кластерах на криптофермах и AI-фермах.

Однако эта практика пересекается с недавними новостями о запрете экспорта RTX 4090 в Китай. Поскольку американские санкции запрещают поставку в Китай новых графических процессоров AD102, для получения таких чипов приходится разбирать существующие карты. По сути GeForce RTX 4090 сейчас массово разбирают на запчасти.

Ранее сообщалось о дефиците RTX 4090, что привело к резкому росту его средней мировой цены. Утверждалось, что NVIDIA поддерживает внутренних партнеров в Китае, поставляя большие партии GPU. Теперь же, судя по всему, у этих партнеров появились другие планы.


На фотографиях видны паллеты с картами PALIT, GAINWARD RTX 4090, ожидающими разборки, а также графические процессоры ASUS, PNY, COLORFUL, AX Gaming, ZOTAC и Colorful, уже находящиеся в процессе разборки. 

Эти компании также продают остатки компонентов, представляющие собой кулеры и пустые платы без каких-либо полезных деталей, таких как GPU или микросхемы памяти. Это хорошая новость для тех, кто хочет обновить свой кулер за меньшие деньги, или для "технарей", которым нужны запасные части. Для всех остальных это мрачное напоминание о том, откуда взялись эти кулеры.

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Достаточно мрачновато увидеть, как игровые GPU используются не по назначению, а теневые компании наживаются на, и без того весьма напряженной, ситуации на китайском рынке из-за американских экспортных ограничений. В конечном счете, в сложившейся ситуации не стоит винить никого, кроме дистрибьюторов и партнеров, поставляющих карты таким компаниям, а также NVIDIA, которая позволила такому бизнесу процветать у себя под "самым носом".

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