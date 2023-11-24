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Бывший разработчик Rockstar Обби Вермейджи (Obbe Vermeiji) недавно удалил все свои посты о проектах компании, включая классические игры Grand Theft Auto. Вермейджи работал над одной из лучших игр Grand Theft Auto, включая GTA 3, Vice City, San Andreas и GTA 4, а также над некоторыми еще не вышедшими проектами. Rockstar была не очень довольна разглашением этой информации.
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Вермейджи начал писать в блоге около недели назад и рассказал несколько инсайдерских историй о разработке игр Rockstar во время его работы в компании с 1995 по 2009 год. В своих постах он подробно описывает некоторые интересные факты отмененных игр Rockstar, объясняет причины отмены Agent, рассказывает о шотландской игре про выживание среди зомби, которую Rockstar разрабатывала, используя исходный код Vice City, но в итоге отменила, чтобы выпустить GTA San Andreas. Однако в настоящее время все его сообщения недоступны.
Теперь в своем блоге, озаглавленном "Жаль, но вы это пропустили", Обби Вермейджи объяснил, почему он удалил статьи. Он заявил: "Я получил письмо от R*North. Видимо, некоторые OG's там расстроены моим блогом. Я действительно полагал, что вряд ли кто-то будет возражать в отношении того, что я решил рассказать о некоторых играх, давность которых составляет уже около 20 лет, но я ошибся. Получилось, что я как бы открываю тайны Rockstar или что-то в этом роде". Вермейджи рассказал, что ему хотелось бы больше говорить о трилогии игр GTA, вышедших в 2000-х годах, но он также не хочет раздражать своих бывших коллег по Rockstar, поэтому он больше не будет писать об этом.
Наиболее интересная информация, которой поделился Вермейджи, касалась отмененных игр Rockstar, таких как Agent. В одной из своих записей в блоге разработчик рассказал о давно забытом шпионском триллере, который должен был стать эксклюзивом для PS3. По его словам, Rockstar более года работала над игрой, но она не очень хорошо продвигалась, как хотелось бы, и команда приняла решение отменить игру и сосредоточиться на DLC для Grand Theft Auto 4 и разработке GTA 5.
Хотя поклонники Rockstar часто интересуются секретами, связанными со старыми играми, очевидным событием на данный момент является долгожданная Grand Theft Auto 6. Несколько недель назад Rockstar подтвердила, что трейлер GTA 6 выйдет в начале декабря. В настоящее время существует множество предположений о предстоящей игре, например, что действие будет происходить в Vice City и в ней будет два главных героя. Но это все пока не точно.