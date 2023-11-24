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Gorovic
Бывший разработчик GTA раскрыл некоторые секреты, но Rockstar это не понравилось
Разработчик поделился инсайдерскими историями об отмененных играх.

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Бывший разработчик Rockstar Обби Вермейджи (Obbe Vermeiji) недавно удалил все свои посты о проектах компании, включая классические игры Grand Theft Auto. Вермейджи работал над одной из лучших игр Grand Theft Auto, включая GTA 3, Vice City, San Andreas и GTA 4, а также над некоторыми еще не вышедшими проектами. Rockstar была не очень довольна разглашением этой информации.

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Вермейджи начал писать в блоге около недели назад и рассказал несколько инсайдерских историй о разработке игр Rockstar во время его работы в компании с 1995 по 2009 год. В своих постах он подробно описывает некоторые интересные факты отмененных игр Rockstar, объясняет причины отмены Agent, рассказывает о шотландской игре про выживание среди зомби, которую Rockstar разрабатывала, используя исходный код Vice City, но в итоге отменила, чтобы выпустить GTA San Andreas. Однако в настоящее время все его сообщения недоступны.

Теперь в своем блоге, озаглавленном "Жаль, но вы это пропустили", Обби Вермейджи объяснил, почему он удалил статьи. Он заявил: "Я получил письмо от R*North. Видимо, некоторые OG's там расстроены моим блогом. Я действительно полагал, что вряд ли кто-то будет возражать в отношении того, что я решил рассказать о некоторых играх, давность которых составляет уже около 20 лет, но я ошибся. Получилось, что я как бы открываю тайны Rockstar или что-то в этом роде". Вермейджи рассказал, что ему хотелось бы больше говорить о трилогии игр GTA, вышедших в 2000-х годах, но он также не хочет раздражать своих бывших коллег по Rockstar, поэтому он больше не будет писать об этом.

Наиболее интересная информация, которой поделился Вермейджи, касалась отмененных игр Rockstar, таких как Agent. В одной из своих записей в блоге разработчик рассказал о давно забытом шпионском триллере, который должен был стать эксклюзивом для PS3. По его словам, Rockstar более года работала над игрой, но она не очень хорошо продвигалась, как хотелось бы, и команда приняла решение отменить игру и сосредоточиться на DLC для Grand Theft Auto 4 и разработке GTA 5.

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Хотя поклонники Rockstar часто интересуются секретами, связанными со старыми играми, очевидным событием на данный момент является долгожданная Grand Theft Auto 6. Несколько недель назад Rockstar подтвердила, что трейлер GTA 6 выйдет в начале декабря. В настоящее время существует множество предположений о предстоящей игре, например, что действие будет происходить в Vice City и в ней будет два главных героя. Но это все пока не точно.

#rockstar #gta #rockstar studios #gta+
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