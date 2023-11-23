Geely привезет в Россию в 2024 году еще четыре новинки.

Еще вчера компания Geely намекала на то, что в России может появится кроссовер Atlas (Starray) нового поколения. А уже сегодня кроссовер прибыл в Россию со знакомым названием Geely Atlas. Его внешность осталась верна китайскому оригиналу, включая потрясающий бриллиантово-синий цвет, популярный на рынке Поднебесной.

Изначально Geely планировала дать автомобилю совершенно новое название - Starray, которое даже было зарегистрировано в Российской Федерации. Однако в итоге модель все равно будет продаваться под своим "классическим" именем.

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Если говорить о похожих ситуациях, то в Казахстане также возникла дилемма с названием этого автомобиля. Недавно там был анонсирован будущий Geely Starray с тизерром "Совсем скоро на небосклоне зажжется новая звезда". Теперь автомобиль доступен для предварительного заказа в Казахстане, но продается он под названием Geely Atlas.

Местный рынок предлагает Geely Atlas в трех различных комплектациях: Premium, Comfort и Flagship. Цены на эти комплектации варьируются от 13 990 000 до 16 490 000 тенге, в рублях это эквивалент 2,69-3,17 млн. В Казахстане для Atlas предлагается выбор между 1,5 и 2-литровым турбодвигателем. Эти двигатели работают на бензине, мощность - 174 л.с. (290 Нм) и 218 л.с. (325 Нм). И тот и другой вариант двигателей работает в паре с 7-ступенчатой "роботизированной" коробкой передач и двумя сцеплениями.

Если говорить о ценах, то стоимость нового Geely Atlas на нашем рынке можно сравнить с казахстанской моделью Azkarra, которая аналогична нашему Atlas Pro. Стартовая цена кроссовера Azkarra в Казахстане составляет 12 990 000 тенге, то есть примерно 2,5 млн. руб. Получается, что разница цены между двумя поколениями автомобиля составляет в Казахстане около 8%. У нас базовый Atlas Pro (Comfort) составляет 2 718 990 руб. Таким образом, в сложившихся условиях не исключено, что в России цена Atlas нового поколения может составить около 2 940 000 руб, сообщает издание "китайские-автомобили.рф".

Что еще известно о Geely Atlas. В Китае эта модель известна под названием Boyue L (Atlas L) и считается 2-м поколением Atlas. Автомобиль можно выбрать из 3-х вариантов силовой установки. Бензиновый - с 1,5-литровой турбочетверкой мощностью 181 л.с. и 290 Нм, другой - с 2-литровым двигателем внутреннего сгорания, развивающим 218 л.с. и 325 Нм. И первый и второй вариант комплектуются 7-диапазонной "роботизированной" трансмиссией.

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Третий вариант - традиционный гибрид, сочетающий 3-цилиндровый двигатель мощностью 150 л.с. (225 Нм) с мощностью 136 л.с. (320 Нм) и 3-ступенчатой гибридной коробкой. Суммарная мощность этого гибридного варианта составляет 245 л.с. и 545 Нм. Все версии автомобиля являются переднеприводными, но при необходимости платформа может поддерживать полный привод. Geely также раскрыла планы по созданию четырех новых моделей, включая среднеразмерный кроссовер и седан D-класса, однако названия этих моделей пока не раскрываются.