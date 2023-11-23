Раскрыты детали дизайна, в том числе его практически плоские края и тройная задняя камера.

Судя по просочившимся изображениям, телефон оснащен тройной задней камерой и у него может быть 6,6-дюймовый дисплей, как у Galaxy A34.

В сеть просочились рендеры Samsung Galaxy A35 5g, показывающие устройство с разных ракурсов. Мы видим его тройную заднюю камеру и дизайн, очень похожий на другие смартфоны Galaxy текущего поколения. Давайте посмотрим, что раскрывает нам "утечка".

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Дизайн Samsung Galaxy A35 и другие подробности

Устройство отображается в белом слое краски. Три объектива задней камеры расположены вертикально. Фронтальная камера находится в вырезе. Рамки вокруг дисплея выглядят симметричными и не слишком широкими. Сообщается, что размер экрана составляет 6,6 дюйма.

Боковые стороны в основном плоские, только область вокруг кнопок закруглена и слегка приподнята. Возможно, это связано с эргономическими соображениями. По данным надежного источника OnLeaks, размеры составляют 161,6 x 77,9 (78,5 мм, включая выступ вокруг кнопок) x 8,2 мм.

Кнопки питания и громкости расположены справа. С левой стороны ничего нет. Лоток для SIM-карты находится на верхней части. В нижней части находится порт USB-C, решетка динамика и отверстие для микрофона. Судя по всему, устройство оснащено двумя микрофонами. Из названия мы понимаем, что это будет телефон 5G.

Технические характеристики Samsung Galaxy A34

Дисплей: Galaxy A34 также имеет 6,6-дюймовый экран. Он имеет разрешение FHD+, sAMOLED, частоту обновления 120 Гц и вырез Infinity-U.

Программное обеспечение: Телефон Samsung выпущен с ОС Android 13 и пользовательским оформлением OneUI 5.

Процессор: работает на чипсете MediaTek Dimensity 1080 вместе с графическим процессором Mali-G68 MC4.

Память: производительность поддерживается 6 ГБ/8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ/256 ГБ встроенной памяти. Он также имеет до 1 ТБ расширяемой памяти с помощью карты microSD.

Камеры: на задней стороне расположены 48-мегапиксельная (с оптической стабилизацией изображения), сверхширокоугольная 8-мегапиксельная камера и 5-мегапиксельная макрокамера. На передней панели находится камера для селфи с разрешением 13 МП.

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Аккумулятор: работает от аккумулятора емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку 25 Вт.