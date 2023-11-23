Виртуальные удостоверения могут оказаться небезопасными в плане хищения персональных данных, считают в Совфеде.

Власти выразили обеспокоенность относительно безопасности электронных водительских удостоверений. Несмотря на то, что были согласованы поправки, приравнивающие их к бумажным правам, Совет Федерации будет обсуждать потенциальные риски. Основное беспокойство вызывают персональные данные россиян, которые могут быть повреждены или похищены посторонними лицами. Кроме того, предметом обсуждения стало неприятие ситуации со стороны граждан, а также вопрос по сканированию QR-кодов, сообщает Motor.

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Совет Министров РФ признал, что для внедрение цифровых удостоверений для водителей потребуется проработка принятия мер по безопасности для защиты личных данных. Например, в Австралии подобный эксперимент не удался, поскольку специалисты по безопасности смогли в тестовом режиме взломать базу данных цифровых прав и внести совершенно любые изменения в нее.

Предполагают также, что виртуальные водительские удостоверения могут быть плохо восприняты не только автомобилистами, но и сотрудниками ГИБДД, которые привыкли к традиционным бумажным документам.

Однако эксперты пояснили, что возможная компрометация базы данных ГИБДД не представляет существенной угрозы для действительности прав. Физическое изображение лицензии встроено в сам QR-код и подписано цифровой подписью МВД. Данные передаются сертифицированному программному обеспечению на устройство по каналам защищенной связи.

Код практически невозможно подделать благодаря тому, что он постоянно меняется и система фиксирует каждую проверку. Код обновляется только при наличии интернета. Однако действующий код работоспособносен и при отсутствии сети. Но устаревший код может вызвать у инспектора лишние вопросы, считают в Минфине.

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В январе 2023 года в приложении государственных услуг появилась электронная версия цифровых водительских удостоверений и СТС. Россияне могут предъявить эти документы сотрудникам ГИБДД или запросить бумажный вариант. Отсутствие цифровой версии при себе может привести к штрафу в размере 500 рублей. Эти поправки направлены на то, чтобы граждане могли оставлять свои физические документы дома.