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Gorovic
HP представил ноутбук нового поколения Spectre X360 на базе процессоров серии Intel Core Ultra
Эти ноутбуки «два в одном» будут оснащаться процессорами Core 7 155H или Core 3 125H.

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Новые 14-дюймовые ноутбуки от HP были представлены компанией на официальном сайте. Это система "два в одном", то есть ноутбук можно сложить и использовать в качестве планшета. В списке представлено не менее семи конфигураций, все они работают на базе одной и той же архитектуры Intel Meteor Lake. Что касается технических характеристик, то на выбор предлагаются два варианта процессоров:

Intel® Core™ Ultra 7 155H (до 4,8 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost, 24 МБ кэш-памяти L3, 16 ядер, 22 потока).

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Intel® Core™ Ultra 5 125H (до 4,5 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost, 18 МБ кэш-памяти L3, 14 ядер, 18 потоков).

Таким образом, компания HP подтвердила технические характеристики двух процессоров Intel и их официальные конфигурации. Подтверждено, что Core Ultra 7 155H имеет 16 ядер, объединяющих 6 P-ядер, 8 E-ядер и 2 LP-ядра SoC. По официальной информации HP, этот чип будет разгоняться до 4,8 ГГц.

Core Ultra 5 125H - это урезанный чип Meteor Lake с 14 ядрами и 18 потоками. Основным отличием обоих процессоров является уменьшение количества P-ядер до 6 и более низкая максимальная тактовая частота - 4,5 ГГц. Тем не менее, по умолчанию оба процессора будут иметь TDP 28 Вт.

Что еще не подтверждено, так это точная конфигурация интегрированного графического процессора Arc для обеих частей. Согласно слухам и утечкам, мы ожидаем, что до 8 Xe-Cores, основанных на архитектуре Xe-LPG (Arc Alchemist), будут располагаться на отдельной плате GPU. Утверждается, что именно такая конфигурация используется в Ultra 7 155H, в то время как конфигурация 125H пока не определена.

Компания Dell подтвердила, что для интегрированной графики Arc требуется двухканальная память и наличие не менее 16 ГБ системной памяти. Системы без двухканальной памяти будут отображаться не как "Arc" графика, а как "Intel Graphics". Неясно, является ли это только официальной терминологией или это может быть замечено пользователями, которые удалят один из модулей памяти.

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Все семь конфигураций теперь представлены на канадском сайте, а цены на все модели выглядят как условные (1 999 CAD). Официально Intel представит свои процессоры Core Ultra 100 Meteor Lake 14 декабря. Там же будут представлены полные технические характеристики и официальные данные о производительности.

#intel core ultra #core 3 125h #core 7 155h #spectre x360
Источник: hp.com
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