RTX 4090 показала отличную производительность, но потребляет слишком много электроэнергии и дорого стоит.

Мы все понимаем ценность видеокарт, производительность которых достигают больших значений, но только не в том случае, если это касается энергопотребления и цены. RTX 4090 как раз соответствует обоим показателям, поскольку флагманский графический процессор NVIDIA в большинстве розничных магазинов уже стоит от 2000 долларов США и 2000 евро.

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По опубликованным данным в сети, средняя цена RTX 4090 уже достигла 2 068 евро. За месяц цена выросла на 16,9%, что также означает, что карта вновь превысила свою MSRP, составляющую 1 829 евро. Следует отметить, что первоначальная цена видеокарты составляла 1 949 евро, однако в связи с падением курса доллара США по отношению к евро она была быстро скорректирована. В мае карта стоила 1 769 евро MSRP, но многие магазины продавали ее гораздо дешевле (ниже 1 700 евро). Сейчас самая низкая цена находится в диапазоне €1950.

Приблизительный график цены MSRP GeForce RTX 4090 (в Европе)

€1949: Октябрь 2022 г. (начальная цена)

€1859: февраль 2023 г.

€1819: март 2023 г.

€1769: май 2023 г.

€1799: октябрь 2023 г.

€1829: ноябрь 2023 г.

Вероятной причиной такого развития событий являются экспортные ограничения, введенные правительством США, в частности, для некоторых стран. Сообщалось, что NVIDIA направляла значительную часть своих запасов графических процессоров RTX 4090 в Китай до введения полного запрета. Начиная с 16 ноября NVIDIA и ее партнеры больше не могут поставлять графические процессоры RTX 4090 в Китай. Теперь, после введения запрета, ситуация в других регионах должна со временем улучшиться.

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Другими словами, текущий момент, скорее всего, является худшим для покупки RTX 4090, и настоятельно рекомендуется отложить покупку до нормализации ситуации на рынке графических процессоров. К тому же на горизонте появляются новые модели RTX 40 SUPER, такие как 4080 SUPER, которые могут стать потенциальной и более выгодной альтернативой завышенной цене RTX 4090.