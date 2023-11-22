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Gorovic
Nvidia не оправдала ожиданий инвесторов, которые сделали ставку на ИИ
Квартальный отчет не оправдал высоких ожиданий акционеров, которые сделали большую ставку на искусственный интеллект. Также анонсированы новые чипы для Китая с учетом ограничений, введенных США

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Акционеры компании Nvidia сдержанно отреагировали на ее последний квартальный отчет, который превзошел средние оценки аналитиков, но не оправдал завышенных ожиданий акционеров, сделавших большую ставку на бум искусственного интеллекта.

Выручка за текущий период составила около 20 млрд долларов, говорится в сообщении самого дорогого чипмейкера в мире во вторник. Эта цифра превысила средний прогноз Уолл-стрит в 17,9 млрд долларов, хотя некоторые прогнозы доходили до 21 млрд долларов. После падения на 6,3% на поздних торгах акции компании снизились примерно на 1%.

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Хотя Nvidia продемонстрировала в очередном квартале впечатляющий рост, некоторые инвесторы явно ожидали большего. Они вливали большие деньги в акции компании в этом году, в результате чего акции выросли на 242%, надеясь, что индустрия искусственного интеллекта и дальше будет приносить Nvidia взрывной рост продаж. Это означает, что цены на акции Nvidia были установлены на уровне, который требовал абсолютно идеального исхода, считают аналитики.

Если отбросить завышенные ожидания, то "результаты Nvidia по-прежнему поражают воображение, - отмечает аналитик Wolfe Research Крис Касо (Chris Caso). По его словам, показатели особенно впечатляют, если учесть, что ограничения, введенные США в отношении Китая, негативно сказываются на продажах. Более того, во вторник Nvidia анонсировала новые чипы, предназначенные для Китая, которые могут помочь этому рынку восстановиться, отметил он.

Акции Nvidia во вторник до выхода отчета закрылись в Нью-Йорке на отметке 499,44 долл. В этом году компания стала самой успешной среди всех акций, входящих в индекс полупроводников Филадельфийской фондовой биржи, в результате чего ее стоимость превысила 1,2 трлн долларов.

Фактически, рыночная капитализация Nvidia сейчас более чем на 1 трлн долларов больше, чем у конкурирующей Intel, которая до недавнего времени была крупнейшим в мире производителем микросхем.

Главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) сделал ставку на производство графических чипов в так называемых ускоренных вычислениях. Процессоры компании, которые позволяют обрабатывать больше данных за счет параллельного выполнения вычислений, стали основным инструментом для обучения искусственного интеллекта.

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Продажа чипов искусственного интеллекта таким компаниям, как Microsoft и Alphabet Google, также является целью Nvidia. Интересно, что на прошлой неделе Microsoft представила свой собственный процессор искусственного интеллекта, после того как аналогичные усилия предприняла компания AWS, принадлежащая Amazon.com. В этом квартале компания Advanced Micro Devices также представит конкурента Nvidia под названием MI300. Но и Nvidia не стоит на месте. Недавно она представила преемника своего знаменитого чипа H100 под названием H200, который появится в продаже в начале следующего года.

#nvidia
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