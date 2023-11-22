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Gorovic
Sonos выпустит наушники стоимостью до 400 долларов, которые будут конкурировать с Apple и Bose
Компания Sonos, известная своими "умными" колонками и саундбарами, выходит на рынок наушников с долгожданной моделью стоимостью до 400 долларов.

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Компания также планирует представить телевизионную приставку, которая будет конкурировать с продуктами Apple и Roku уже в конце 2024 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Sonos рассчитывает, что стоимость такого устройства, на котором будут работать приложения популярных потоковых сервисов, составит от 150 до 200 долларов США.

Компания также разрабатывает новые усилители и потолочные колонки, ориентированные на профессиональных инсталляторов, а также саундбар для телевизора более высокого класса, новые сабвуферы, обновление портативной колонки Roam и версию колонки Era 100 для предприятий. Кроме того, планируется обновить систему голосового управления, видеосервис и модернизированное приложение для смартфонов.

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Во вторник акции Sonos сократили потери на фоне новостей о расширении ассортимента. После падения почти на 4% в начале сессии, они снизились на 2% к закрытию торгов в Нью-Йорке.

Выпуск новых продуктов является частью усилий генерального директора Патрика Спенса (Patrick Spence) по возобновлению роста компании, специализирующейся на аудио-технологиях, которая в прошлом году переживала спад продаж. Спрос на "умные" колонки снизился, и такие продукты, как наушники, рассматриваются как возможность использовать бренд Sonos для поиска нового источника дохода.

Сроки и детали релизов могут меняться по мере приближения к продуктам. Представитель компании Sonos, расположенной в Санта-Барбаре (штат Калифорния), отказался комментировать планы компании.

Интересно, что Sonos недавно реорганизовала свою группу по разработке продуктов, чтобы лучше сосредоточиться на перспективных направлениях. В рамках этой реорганизации компания сократила рабочие места.

В ходе телефонного разговора о прибылях и убытках в начале этого месяца Спенс признал, что 2023 год был "сложным годом" для текущей линейки Sonos. Однако он пообещал, что в следующем году выпустит "крупный новый продукт в новой многомиллиардной категории". По его словам, он ожидает, что во второй половине года новые продукты будут приносить значительную часть дохода компании.

Также Спенс намекнул на множество новых устройств, находящихся в разработке, сообщив инвесторам, что 2024 год ознаменует собой начало многолетнего цикла производства, который позволит окупить прошлые затраты на исследования и разработки.

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Компания работает над наушниками с 2019 года. Но она так и не анонсировала продукт, отменив работу над предыдущими версиями. По словам источников, знакомых с планами компании, модель будет представлена уже в марте, а наушники появятся на полках магазинов в апреле.

#sonos #sonos наушники
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