Игроки Diablo Immortal не могут войти в игру с российских IP адресов.

Blizzard Entertainment, разработчик и издатель игры Diablo Immortal, ввел запрет на игру с российских IP-адресов. Это решение вызвало негодование у российских геймеров, которые столкнулись с проблемой доступа к игре. Причины такого решения официально объявлены не были, и фанаты игры остаются в недоумении.

Информация о запрете появилась на ресурсах iXBT.games и ВКонтакте, где сообщается, что Blizzard продолжает удивлять фанатов из России интересными решениями, и похоже, что кто-то вспомнил про Diablo Immortal и ввел санкции.

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На официальном сайте Blizzard Entertainment, посвященном игре Diablo Immortal, информации о запрете не содержится. Однако, в октябре 2023 года они опубликовали заявление о непримиримом отношении к читерству и эксплуатации в игре Diablo Immortal. Может быть запрет и связан с нарушением правил и соответственно принятием жестких мер, но скорее всего причина не в этом.

Пока компания Blizzard не предоставила официального комментария по поводу запрета на игру с российских IP-адресов, поэтому точные причины этого решения остаются неизвестными.

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Если не удается подключиться к игре из-за блокировки российского IP, попробуйте использовать VPN. Возможно вы войдете в Diablo Immortal. Выбрав VPN-сервис, вам нужно будет выбрать и сервер в той стране, где игра доступна, и подключиться к нему непосредственно до игры. Однако технически любой сервер может реализовать возможность блокировку и по VPN.