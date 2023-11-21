Якутские разработчики объявили точное время выхода The Day Before в раннем доступе

The Day Before, массовый многопользовательский онлайн-шутер (MMO) с элементами выживания, игроки увидят в магазине Steam 7 декабря в 19:00 (московское время). Об этом студия Fntastic сообщила в своем Twitter.

Действие The Day Before будет происходить после катастрофической глобальной пандемии в современную эпоху. Эта будет постапокалиптическая среда с открытым миром, где геймерам придется сражаться с друг другом и зараженными, чтобы в этом мире выжить. Игрокам также предстоит накапливать ценные предметы и сосстанавливать общество, обмениваясь предметами.

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По констатации проявленного интереса, 20 ноября 2023 года игра от студии Fntastic заняла второе место в списке игр магазина Steam, в котором пользователи с наибольшей вероятностью добавят в свой wishlist, уступив лишь шутеру The Finals от Embark Studios.

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Напомним, в ноябре создатели The Day Before представили последний трейлер своей игры и объявили о подаче судебного иск о нарушении прав на игру. Интересно, что ранее студию обвиняли в плагиате трейлеров других игр, сообщает издание DTF.