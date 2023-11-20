Подключение AirPods или любых других наушников к Apple Watch. Пошаговое руководство.

Казалось бы, в первую очередь Apple Watch покупают из-за пользы для здоровья и для контроля сожженных калорий при занятиях фитнесом. Гаджет также предоставляет информацию о вашем режиме сна и жизненно важных показателях, таких как частота сердечных сокращений и температура тела. Но помимо этих полезных функций, Apple Watch еще может быть и инструментом для развлечений. Вы можете транслировать музыку на Apple Watch, слушать аудиокниги и даже настроиться на любимую радиостанцию.

Самое приятное то, что вы можете подключить выбранные наушники непосредственно к часам. Это означает, что вы можете использовать его как автономное мультимедийное устройство, и вам не придется носить с собой телефон, когда вы в пути. Объясним пошагово как подключить наушники напрямую к Apple Watch с AirPods или любые имеющиеся у вас под рукой Bluetooth-наушники других производителей.

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Подключение AirPods к Apple Watch

Самый простой способ использовать AirPods с Apple Watch — сначала подключить их к iPhone. Это сделает ваши AirPods доступными для всех устройств Apple, вошедших в iCloud с одним и тем же Apple ID. Если вы еще не настроили AirPods на iPhone, выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что на вашем iPhone установлена последняя версия iOS. Перейдите в «Настройки» > Общие > Обновите программное обеспечение и обновите свой iPhone до iOS 17 или любой доступной версии, соответствующей вашей модели.

2. Вернитесь на главный экран.

3. Поместите AirPods (пока они находятся в чехле для зарядки) рядом с iPhone.

4. Откройте чехол для зарядки AirPods.

5. Нажмите кнопку «Подключиться» во всплывающем окне настройки, которое появляется на вашем iPhone.

Следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить AirPods (например, разрешить Siri объявлять вызовы и уведомления и подписаться на Apple Music).

Нажмите Готово, чтобы завершить настройку.

Подключение AirPods напрямую с Apple Watch

1. Откройте Центр управления на Apple Watch.

2. Нажмите на значок аудиовыхода внизу.

3. Нажмите кнопку «Подключить устройство», чтобы открыть меню Bluetooth.

4. Поднесите свои AirPods (пока они находятся в чехле для зарядки) рядом с Apple Watch.

5. Откройте чехол для зарядки AirPods.

6. Нажмите и удерживайте кнопку на задней стороне корпуса, пока передний светодиод не начнет мигать.

7. Вернувшись в меню Bluetooth на Apple Watch, коснитесь AirPods. Теперь оба устройства должны быть соединены.

Подключение наушников Bluetooth к Apple Watch

Если у вас есть пара наушников Bluetooth стороннего производителя, которые вы хотите использовать с Apple Watch, вы также можете легко подключить их к своему устройству. Вот как это сделать:

1. Активируйте режим обнаружения или сопряжения на наушниках Bluetooth. Это может варьироваться в зависимости от производителя, но обычно для этого нужно нажать и удерживать кнопку на чехле для зарядки, пока встроенный светодиод не начнет мигать.

2. Поднесите наушники Bluetooth к Apple Watch.

3. Запустите приложение «Настройки» на Apple Watch.

4. Выберите Bluetooth.

5. Прокрутите вниз и проверьте, включен ли Bluetooth. Если это так, ваши наушники должны автоматически появиться в списке «Устройства». Если нет, включите Bluetooth и подождите несколько секунд, пока наушники не появятся в списке.

6. Нажмите на свои Bluetooth-наушники из списка.

7. Введите свой PIN-код или ключ доступа при появлении соответствующего запроса.

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Чтобы отключить наушники Bluetooth, просто запустите «Настройки» на Apple Watch и перейдите в Bluetooth. Выберите значок информации рядом с наушниками, которые вы хотите отключить, и нажмите «Забыть устройство».