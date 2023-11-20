Крупнейший игрок на рынке стейблкоинов хочет стать крупнейшим майнером биткоина - и инвестирует большие средства для участия в конкурсе

Компания Tether, эмитент крупнейшей долларовой стабильной монеты, намерена стать майнером биткоинов и хочет инвестировать 500 млн. долларов для того, чтобы получить роль крупного игрока, сообщает агентство Bloomberg.

Tether будет строить собственные предприятия по добыче биткоинов и приобретет доли в уже существующих компаниях. Оператор стейблкоинов с капиталом 87 млрд. долл. располагает большими средствами, что может сделать его серьезным конкурентом в этой сфере.

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В течение ближайших шести месяцев компания запланировала инвестиции в эту сферу, строя собственные майнинговые мощности, а также приобретая доли в уже существующих компаниях, сказал генеральный директор Паоло Ардойно.

"Мы стремимся стать частью экосистемы майнинга биткойнов", - сказал он. "Так как речь идет о расширении и сооружении новых станций и новых площадок, мы видим, что это требует очень серьезного отношенияя снашей стороны".

Основной деятельностью компании Tether является управление стабильной монетой USDT, которая поддерживает курс доллара один к одному. Доход компания получает за счет управления активами в многомиллиардных резервах, которые у нее имеются, и по состоянию на сентябрь у Tether было около 3,2 млрд. долларов избыточной наличности.

По словам Ардойно, Tether строит майнеры для биткоина в Сальвадоре, Парагвае и Уругвае. По его словам, в конечном итоге компания планирует довести свою долю в вычислительной мощности до 1% в общей сети биткоина. К декабрю 2023 года, по словам Ардойно, Tether достигнет мощности в 120 мегаватт на собственных серверах и предприятиях, а к концу 2025 увеличит мощность до 450 мегаватт.

В то же время доля крупнейшей публичной компании, занимающейся майнингом биткоинов, Marathon Digital Holdings, составляет около 4%.

Майнеры биткоинов в целом испытывают нехватку денежных средств и проблемы с ликвидностью, а глубокая казна Tether может позволить ей переломить ситуацию в отрасли и стать значимым игроком. Однако даже в этом случае сохраняются препятствия, поскольку конкуренция очень высока, а доходы от майнинга могут пострадать в результате снижения курса биткоина вдвое в следующем году.

"Майнинг для нас - это то, чему мы должны учиться и развиваться с течением времени, но мы не торопимся стать крупнейшим майнером в мире ", - сказал Ардойно.

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Напомним, за 2023 год биткойн вырос более чем на 120%.