Глава Роскомнадзора объявил, что с августа практически все сетевые узлы в России оснащаются блоками сортировки и обработки трафика

Ярославский провайдер «Ярнет» недавно подробно рассказал о мерах, которые он предпримет в случае неисправности и повреждения сети в результате аварии или отключения электроэнергии. В ноябре 2023 года компания поделилась информацией о разработанном Роскомнадзором средстве противодействия техническим угрозам (ТСПУ), которое отвечает за фильтрацию пользовательского трафика и блокирует запрещенный контент. Этот инструмент, обычно называемый "черными ящиками", важен и обеспечивает сетевую безопасность, сообщает Ferra.

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Недавно глава Роскомнадзора Андрей Липов объявил, что с августа практически все узлы связи в России оснащаются блоками сортировки и обработки трафика (БСОТ) для фильтрации входящего и исходящего трафика. Данная система управляет маршрутизацией трафика и фильтрует контент. Липов подчеркнул необходимость постоянной модернизации ТСПУ в связи с постоянным увеличением объема трафика.

Согласно "закону о суверенном Рунете", который вступил в силу в ноябре 2019 года, операторы связи обязаны на своих сетях устанавливать специализированное оборудование. Это оборудование отвечает за фильтрацию трафика, блокировку нежелательных ресурсов и обеспечение бесперебойной работы интернета в России. Кроме того, ТСПУ используется Роскомнадзором для блокировки VPN-сервисов, которые считаются потенциальной угрозой. Операторам связи строго запрещено вмешиваться в работу этой системы.

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В целом раскрытие информации провайдером Yarnet проливает свет на технические меры, применяемые Роскомнадзором для защиты российских сетей и обеспечения контроля над доступом в Интернет на территории страны.