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Gorovic
Представлен одноплатный ПК BANANA PI BPI-M7 во всем превосходящий Raspberry Pi 5
BPI-M7 - эта модель не просто одноплатный ПК, а полноценный домашний или офисный компьютер начального уровня.

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BPI-M7 - новейшее пополнение в линейке одноплатных ПК Banana Pi, обладающее внушительным объемом оперативной и встроенной памяти, превосходящим даже новый Raspberry Pi 5. Этот домашний или офисный ПК начального уровня оснащен современными интерфейсами и занимает минимум места.

Китайская компания SinoVoIP, выпускающая серию Banana Pi, специализируется на производстве ПК такого класса и делает это уже не первый год. Отличительной особенностью BPI-M7 является поддержка до 32 ГБ оперативной памяти, что нечасто встречается в современных настольных компьютерах и ноутбуках. Компьютер также полностью совместим с Android 12, настольным Debian Linux 10 и ядром Linux 5.10. Цена BPI-M7 пока не объявлена, но компания SinoVoIP готовится к массовому производству после выпуска ограниченного количества устройств.

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Возможности BPI-M7

BPI-M7 предлагает различные варианты оперативной памяти - от 8 до 32 Гбайт LPDDR4X с дополнительной возможностью поддержки LPDDR5. Однако встроенная память может разочаровать некоторых пользователей, поскольку в ней используется память eMMC, которая медленнее микросхем UFS и может хранить только до 128 Гбайт данных. Несмотря на это, BPI-M7 выгодно отличается от других одноплатных компьютеров увеличенными размерами (92x62 мм), что позволяет установить в него современный и полноценный SSD-накопитель. К BPI-M7 можно подключить быстрый SSD-накопитель формата M.2 2280 с поддержкой интерфейса PCI-E 3.0 x4 и M-key. Кроме того, при необходимости пользователь может установить карту памяти microSD, которая по скорости легко превосходит память eMMC.

Система BPI-M7

Компьютер BPI-M7 оснащен процессором, представленным осенью 2021 года и изготовленным по передовому 8-нанометровому техпроцессу. Этот процессор состоит из четырех ядер ARM Cortex-A76 с частотой 2,4 ГГц и такого же количества ядер Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц. Кроме того, он оснащен 4-ядерной видеосистемой Mali-G610 MP4 и нейронным процессором (NPU) 6 TOPS, повышающим производительность задач искусственного интеллекта.

Благодаря такому мощному процессору компьютер BPI-M7 поддерживает подключение до трех мониторов. Из них два монитора могут иметь впечатляющее разрешение 8K. Один из них подключается через порт USB-C с поддержкой DisplayPort и может выводить изображение в формате 8K/30 Гц. Второй монитор, подключаемый через HDMI 2.1, также может выводить изображение в разрешении 8K, но с более высокой частотой обновления - 60 Гц. Третий вариант подключения монитора - через MIPI-DSI, который поддерживает разрешение 4K при частоте обновления 60 Гц.

Интерфейс BPI-M7

Плата BPI-M7 отличается широким набором современных интерфейсов подключения. Среди доступных беспроводных интерфейсов - Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6), которые интегрированы через отдельную микросхему на плате. Это связано с тем, что данные модули не входят в состав процессора.

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Что касается проводных соединений, то новая плата Banana Pi оснащена двумя разъемами Ethernet RJ45, каждый из которых способен поддерживать скорость 2,5 Гбит/с. Кроме того, имеются два полноразмерных порта USB-A 3.0 и пара портов USB-C. Один из портов USB-C предназначен исключительно для питания компьютера. На плате также имеются два MIPI-CSI для подключения камер, разъем для подключения кулера и 40-контактная планка GPIO.

#banana pi #bpi-m7 #banana pi bpi-m7
Источник: minimachines.net
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